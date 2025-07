De Belgische wielerhoop Remco Evenepoel moest onze zuiderburen aan succes helpen in de Tour de France. Dat deed hij ook in de vorm van ritwinst, maar een goed algemeen klassement zat er niet in omdat hij de koers verliet. Dat bleek niet zonder reden, zo verklaarde de geplaagde topwielrenner in een statement.

" Wat bedoeld was als het hoogtepunt van mijn seizoen, werd een teleurstelling", trapt Evenepoel af op Instagram. De Tour de France was dit jaar zijn hoofddoel, nadat hij in december 2024 zwaar ten val kwam bij een trainingsrit. Evenepoel deed er alles aan om fit te geraken, maar: " Tijdens het trainen voelde ik me nooit echt mezelf: mijn gebruikelijke gevoel was er niet. Maar ik bleef geloven. Ik wilde de droom niet opgeven."

Begin juli verscheen de Belgische wereldkampioen tijdrijden gewoon aan de start van de Ronde van Frankrijk in Lille. Maar dat was niet zonder kleerscheuren, zo blijkt nu.

Gebroken rib

Een uitgeputte Evenepoel maakte een schuiver in het Belgisch kampioenschap en brak daarbij een rib. " Niet het ergste, maar zeker niet ideaal", schetst hij. "Dus ik stond aan de start van de zwaarste koers ter wereld met een gebroken rib en een vermoeid lichaam. Geen ideale combinatie", aldus Evenepoel.

Dat bleek ook wel. Want ondanks een ritzege in de tijdrit, een derde plek in het algemeen klassement en het dragen van het wit werd Evenepoel iedere dag steeds iets minder. " Ik hield vol, maar diep vanbinnen wist ik dat ik niet op mijn best was. Tot mijn lichaam uiteindelijk zei: genoeg."

Infectie

Hoewel Evenepoel zijn fans niet in de steek wilden laten, stapte hij af op de Col du Tourmalet. "Ik voelde me volledig leeg", blikt Evenepoel terug, die ook nog ziek werd. " Wat begon als een vaag ongemak, veranderde in een flinke sinusinfectie in de dagen die volgden. Het kwam hard aan", verzekert de Belg.

" Die dag werd één van de rauwste en meest kwetsbare momenten uit mijn carrière. Ik brak. En vreemd genoeg ben ik er trots op", is hij openhartig. "De Tour verlaten was de zwaarste beslissing die ik in lange tijd moeten maken heb. Maar het was wel de juiste. Voor één keer heb ik echt geluisterd naar mijn lichaam. En ik hoop dat dat een boodschap uitstuurt, zeker naar de jongere renners", benadrukt Evenepoel, volgens wie het "oké is om te stoppen".

" Soms is een stap terugzetten het sterkste dat je kunt doen. Nu neem ik mijn tijd om te rusten en te herstellen", sluit Evenepoel af, die zijn volgers bedankt voor de steun. Onder anderen topschaatsster Kjeld Nuis liet een reactie achter.

