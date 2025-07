De negende etappe van de Tour de France gaat de geschiedenisboeken in, zoveel is duidelijk nadat Tim Merlier als winnaar over de streep kwam in Chateauroux. Dankzij een waanzinnige vluchtpoging van Mathieu van der Poel en zijn Belgische Alpecin-ploeggenoot Jonas Rickaert is er bijna een record neergezet.

De etappe van 174 kilometer gaat de boeken in als één na snelste etappe ooit in de Ronde van Frankrijk. Met een gemiddelde snelheid van 50,013 kilometer per uur werd er maar één keer eerder sneller de finish gehaald dan op zondag 13 juli. En daar waren Van der Poel en Rickaert mede-verantwoordelijk voor. Zij bleven tijdens hun vluchtpoging razendsnel rondtrappen en zorgden er daarmee voor dat het jagende peloton óók door moest fietsen.

Waaiers zorgen voor hoge snelheden

Pas in de laatste kilometer werden de Alpecin-mannen ingerekend en eindigde de negende etappe in de van tevoren verwachte massasprint. De Belg Merlier, van Soudal Quick-Step, was in zijn trui van de Europees kampioen net te snel voor collega-topsprinter Jonathan Milan. Onderweg leek het er eerst even op dat Van der Poel en Rickaert het peloton voor konden blijven. Mede door de sterke zijwind ontstonden er waaiers en miste een aantal renners de aansluiting. Het droeg allemaal bij aan het bijna-record in de Tour.

Snelste etappe ooit gereden

De snelste etappe ooit gereden dateert alweer uit 1999. De vierde etappe van Laval naar Blois was 194,5 kilometer lang en finishte met een gemiddelde snelheid van 50,36 kilometer per uur. De Italiaan Mario Cipollini werd toen de winnaar. Het scheelt dus ruim 0,2 kilometer per uur met de negende etappe van 2025. Maar de snelheid van 50,013 kilometer per uur is wel pas de tweede etappe die de 'magische' grens van 50 kilometer per uur gemiddeld doorbreekt. Etappe drie op de eeuwige ranglijst is de achttiende etappe in 2003.

Today's stage was the 2nd fastest ever in Tour de France history: 50.01 km/h. Thanks to Rickaert and MVDP, of course. I will remember this for a long time...



via @ProCyclingStats #TDF2025 pic.twitter.com/w9pTtVQ6OL — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 13, 2025

