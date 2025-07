Dat Jonas Rickaert (31) het podium van de Tour de France mag beklimmen, was het grote doel van Mathieu van der Poel en zijn Belgische ploegmaat van Alpecin-Deceuninck. Kilometers lang reden de twee voor het peloton uit en pas in de laatste zes kilometer van de negende etappe strandde hun ultieme vluchtpoging. Maar dus wel met het grote doel op zak, waar Van der Poel na afloop heel blij mee was.

Van der Poel en Rickaert gaven alles om uit handen te blijven van het jagende peloton, aangevoerd door de sprintersploegen die in Chateauroux hoop hadden op een massaspurt. Hun poging leek tientallen kilometers van de streep al te eindigen, maar plots was er ineens weer hoop om vooruit te kunnen blijven. Rickaert moest Van der Poel op zes kilometer laten lopen, maar toen was zijn prijs voor strijdlustigste renner al binnen. "Jonas had de droom ooit op het Tour-podium te staan. Dat kan met de strijdlust-prijs, dus daar wilde ik hem bij helpen", sprak een uitgeputte maar trotse Van der Poel na afloop van de etappe tegen de NOS.

'Ik had de hoop'

"Ik heb geen idee waar ik dit vandaan heb gehaald. Ik had de hoop dat het op het einde ook nog iets extra's zou opleveren en niet dat ik nog teruggepakt ging worden. Voor ons was het niet heel slecht om de koers hard te maken, want wij gingen sowieso niet controleren voor Kaden (Groves, de sprinter van Alpecin na het uitvallen van Jasper Philipsen, red.). Die laatste paar kilometers nekten ons, maar ik had ook nooit het idee dat het ging lukken om vooruit te blijven."

'We hebben de droom van Jonas uit laten komen'

Het jagende peloton denderde in de laatste kilometer over de Nederlander heen. Maar de doelstelling was toen al bereikt. De jury reikte op een tiental kilometers van de streep de prijs voor strijdlustigste renner al uit aan Rickaert. "We hebben Jonas z'n droom uit laten komen en dat is mooi. Ik ben er heel blij mee dat het gelukt is. Jonas zat ook op zijn limiet en bij mij was het beste er ook wel af. We hoopten dat er weinig samenwerking was achter ons, dan hadden we een goede kans. Maar uiteindelijk hebben de ploegen hulp gehad om ons te pakken en kopen we niet veel voor onze vlucht."

Speciale rugnummers en prijzengeld

Rickaert mag dus op zijn 31ste het Tour-podium beklimmen omdat hij is uitgeroepen tot 'beste vluchter'. Dat levert hem voor de etappe van maandag speciale rugnummers op, want hij mag daardoor met zwarte cijfers op een gouden achtergrond op zijn rug rijden in plaats van de 'normale' witte achtergrond met zwarte cijfers. Ook krijgt hij prijzengeld, namelijk 2000 euro.

