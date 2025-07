De Belgen zijn helemaal overstuur in de twaalfde etappe van de Tour de France. Kopman Remco Evenepoel moest al bij de eerste berg van topniveau lossen en dat zorgt voor paniekerige berichten bij de Belgische media, die in grote liveblogs hun ogen niet kunnen geloven. Zeker na de grote woorden die de drager van de witte trui nog had op de rustdag dinsdag.

Donderdag, bij de eerste klim van de eerste categorie van de Tour de France, de Col du Soulor, moest Evenepoel als een van de eerste klassementsmannen lopen. De Belg stond voor de etappe nog op plek drie in de strijd om de gele leiderstrui. Ook Ben Healy, die het iconische geel om zijn schouders heeft, kan niet mee met de klimgeiten. Dus is al vroeg zeker dat het klassement op z'n kop gaat en dat heeft vooral Visma | Lease a Bike voor elkaar gekregen.

'Ferme streep door de rekening'

De Nederlandse ploeg zette alle kanonnen op kop van het groepje klassementsmannen en die reden onder leiding van Sepp Kuss en Victor Campenaerts de ene na de andere topper los. Evenepoel was het grootste slachtoffer, verrassend vroeg deze Tour. En dan moest de klim naar de Hautacam nog komen. 'Wat een verrassing. Op de Col du Soulor gaat het nu al te snel voor Remco Evenepoel', schrijft Het Laatste Nieuws. Sporza spreekt van 'een ferme streep door de rekening voor de Belg'.

'Zou een stevige tik kunnen worden'

'Evenepoel heeft nu al 40 seconden achterstand. Het zou een stevige tik kunnen worden', vreest HLN. Maar er was ook nog een beetje hoop, want Visma reed zó hard, dat het zelf ook een aantal klimmers dreigde te verliezen. Daardoor deed Kuss vooraan iets rustiger aan, waardoor de achterstand van Evenepoel even stabiliseerde. De gepijnigde Belg keerde in de afdaling richting de Hautacam terug in de groep, maar zo gauw die klim van de buitencategorie begon was Evenepoel weer een van de eerste die moest lossen.

Grote woorden tijdens rustdag

Tijdens de rustdag had Evenepoel nog grootse plannen, die hij met grote woorden gestalte gaf. Hij constateerde dat de ploeg Visma - Lease a Bike (Vingegaard) tot dusver met aanvallen probeert Pogacar en zijn ploeg UAE Team Emirates aan het werk te zetten. "Echt verrassend is dat niet meer", zei de oud-jeugdspeler van PSV. "Ze gebruiken al jaren dezelfde tactiek. Als ik de benen heb, moet ik mijn moment zien te pakken. Dat was volgens mij al een goed teken. Het is goed voor ons dat die twee op elkaar gefocust zijn, en niet echt op mij."

