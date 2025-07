Remco Evenepoel was de grote winnaar van de vijfde etappe in de Tour de France. De Belg won de tijdrit in Caen en pakte zo tijd op alle concurrenten in de strijd om de gele trui. Na afloop was zijn vrouw, die eerder dit jaar nog betrokken was bij een grote rel, er als de kippen bij om het feestje mee te vieren.

Evenepoel heeft al jarenlang een relatie met Oumi Rayane. Ze leerden elkaar kennen toen ze naar dezelfde middelbare school gingen. Rayane is de steun en toeverlaat van Evenepoel en is daarom uiteraard ook afgereisd naar Frankrijk voor de Tour. Na de tijdritzege moest Evenepoel nog even uitfietsen, maar dat deed hij wel onder het genoeg van Rayanes aanwezigheid.

Innig moment tussen Evenepoel en geliefde

Samen hadden ze even een innig moment terwijl Evenepoel op de racefiets zat. Het werd feilloos vastgelegd door een camera van de Tour de France-organisatie. Vervolgens moest Evenepoel door naar de pers om een snel interview te geven vanwege zijn overwinning. Daar gaf hij aan bijzonder blij te zijn met zijn ritzege en tijdwinst. "Dit is een goeie eerste stap richting het podium in Parijs. Maar er is natuurlijk nog een lange weg te gaan."

Rel na uitspraken van journalist

Evenepoel en Rayane zijn natuurlijk al jarenlang een hot topic in België. Dat levert zo nu ook een flinke rel op. Eerder dit jaar stond de partner van de olympisch kampioen ongewild in de belangstelling na uitspraken van een Belgische journalist. Ruben Van Gucht suggereerde dat Evenepoel zijn vrouw en schoonfamilie financieel ondersteunde. Dat viel volledig verkeerd bij de wielrenner, die niet veel later fel van leer trok tegen de sportjournalist.

Ook Rayane haalt uit

Ook Rayane liet van zich horen. Via sociale media haalde ze hard uit naar criticasters zoals Van Gucht. "Onthoud dat je niets over mijn leven weet. Ik toon je nog geen één procent ervan."

Gedoe in de Tour de France

Het was niet het enige gedoetje dat Evenepoel de voorbije maanden met journalisten en de media had. Tijdens de Tour plaatst hij geïrriteerd een video nadat er op verschillende kanalen verscheen dat hij niet altijd tijd had voor kinderen die een handtekening wilden. Daar maakte hij via zijn eigen kanalen korte metten mee.

Succes na moeilijke periode

In de Tour boekte Evenepoel woensdag zijn eerste grote succes. Enkele maanden geleden vierde hij pas zijn rentree in het peloton. Het ging aan het eind van 2024 mis tijdens een trainingsrondje toen Evenepoel botste op een ander voertuig. Later zou Rayane vertellen dat de revalidatie zowel fysiek als mentaal een loodzware periode was.

Alles over Tour de France 2025

