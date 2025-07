Een opvallend moment in de slotfase van de derde Tour de France-etappe. Tadej Pogacar is de drager van de bolletjestrui als beste klimmer na twee etappes, maar zag een ploeggenoot van hem aanvallen om die trui van hem af te pakken. Dat lijkt oncollegiaal, maar is een bewuste keuze.

De Belgisch kampioen Tim Wellens demareerde op minder dan 40 kilometer van de streep. Dat deed hij op opvallende wijze. Aan andere ploegen legde hij zelfs uit dat hij ging aanvallen. Nadat hij, zo leek het, goedkeuring kreeg van de belangrijke renners uit het peloton reed hij weg uit de grote groep. Hij pakte daardoor een puntje voor de bergtrui en dat was precies de bedoeling.

Wellens van Team UAE Emirates is namelijk ploegmaat van Tadej Pogacar. Die greep zondag 'per ongeluk' de bolletjestrui. Daar is sportief gezien niets mis mee, maar dat betekende ook dat Pogacar na de etappe moest wachten op de ceremonie voor de bolletjestrui. Als je dat na elke etappe moet doen, kost dat natuurlijk kracht en dat willen de belangrijke renners zo min mogelijk verspillen.

Opzichtig plannetje

Daardoor smeedde UAE Emirates het plan om ploeggenoot Wellens naar voren te sturen. Hij had al twee punten en kwam doordat hij in zijn eentje bovenkwam op het enige klimmetje van etappe drie op in totaal drie punten. Net zoveel als Pogacar, maar op basis bepaalde andere rekenmethodes nam Wellens de bergtrui over van de Sloveense topfavoriet voor de eindzege van de Tour. De Belg kwam op twee klimmetjes als eerste boven, Pogi slechts één keer.

Missie geslaagd dus. Wellens mag later deze maandag het podium op en ontlast Pogacar daarmee. Na het klimmetje liet hij zich daarom meteen uitzakken naar het peloton, want het plan van UAE wel heel opzichtig maakte.

