Niet één, maar twee ritzeges voor de Nederlander Thymen Arensman deze Tour de France. Vrijdag won hij als 'sterveling' van 'aliens' Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op La Plagne. Hij kon het na afloop amper bevatten.

Lijkbleek zag Arensman na zijn inspanning op de berg waar Michael Boogerd in 2002 de laatste ritwinnaar was. Zo diep was hij gegaan om te winnen op La Plagne. Uiteindelijk bleef hij Vingegaard en Pogacar zo'n twee tellen voor. "Ik zit echt helemaal kapot", erkende hij in het flashinterview na afloop. "Maar ik kan het gewoon niet geloven."

"Eén rit winnen was al ongelofelijk", doelde hij op zijn dagzege op Superbagnères vorige week zaterdag . "Dat gebeurde toen vanuit de ontsnapping. Nu doe ik het tegen de klassementsmannen, de sterkste renners in deze Tour. Dit voelt als een droom. Ik besef niet wat ik net gedaan heb."

Arensman verslaat 'aliens'

Arensman ging op La Plagne als eerste aan. Direct volgden Pogacar en Vingegaard in zijn wiel. Maar de twee rivalen bleven naar elkaar kijken, constateerde de Nederlander. "Tadej en Jonas zijn nagenoeg aliens, de allersterkste renners in het peloton. En dan wil ik hen als sterveling kloppen. Ik kan niet geloven dat dat gelukt is. Dit is gewoon te gek."

Door zijn tweede ritzege knalt Arensman ook de top 10 van het algemeen klassement in. Geletruidrager Pogacar is vrijwel zeker van de eindzege, hij hoeft de komende twee dagen alleen nog maar op zijn fiets te blijven zitten.

