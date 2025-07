Wie dacht dat Mathieu van der Poel een grote kanshebber zou zijn voor de etappezege op zondag 20 juli, komt zeer waarschijnlijk bedrogen uit. De Nederlandse toprenner voelt zich helemaal niet goed in de Tour de France en spreekt van een slecht herstel.

Na drie loodzware bergetappes op rij is het zondag tijd voor een 'overgangsetappe'. Dat wil zeggen: de vluchters krijgen waarschijnlijk de zege van de klassementsmannen. Zeker met de Alpen nog in het vooruitschiet doet het peloton het mogelijk rustiger aan na alle inspanningen. De rit naar Carcassonne is op het lijf geschreven van Van der Poel. Maar nu niet, want de Nederlander is erg verzwakt. Dat zegt hij voorafgaand aan de start tegen Sporza.

'Ik herstel niet zo goed'

De renner van Alpecin-Deceuninck klonk een paar etappes geleden al erg verkouden, gaf ook toe ziek te zijn en herstelt daar maar niet van. Ook dook bij de finish van één van de etappes een foto op van het gezicht van Van der Poel, die door een insectensteek een zwelling boven zijn oog had. Het plan is er wel om mee te zitten, met sprinter Kaden Groves, maar of het gaat lukken? "Hoe het gaat na die verkoudheid? Niet zo goed. Ik herstel niet zo goed. Vandaag is daarom een vraagteken. Ik probeer het, maar voel ik me niet goed, dan wil ik me sparen."

'Mijn lichaam vocht er tegen'

Van der Poel heeft ook al doel om de Tour de France uit te rijden en om dat te doen slagen, is het voor hem ook zaak om verder te denken dan zondag. Er wacht namelijk nog een pittige slotweek. "Met de rustdag en de Ventoux heb ik dan nog twee dagen om te herstellen. Dan hoop ik me weer goed te voelen. Op Hautacam werd ik gestoken naast mijn oog. Ik had het gevoel dat mijn lichaam er ook tegen vocht om dat gif af te drijven. Het zal wel goedkomen, maar het kost energie en die heb je hier elke dag nodig."

