De Tour de France gaat een loodzware laatste week in, met nog veel etappes in de Alpen. Tadej Pogacar lijkt al bijna zeker van de gele trui, ondanks dat grote concurrent Jonas Vingegaard nog niet van opgeven wil weten. De renners krijgen in de Alpen met extra uitdagingen te maken, namelijk het weer. Volgens Weeronline gaat dat namelijk zeker een rol spelen.

Na de rustdag van maandag fietst het peloton op dinsdag van Montpellier naar de Mont-Ventoux. Tijdens deze zestiende etappe schijnt de zon vaak en trekt er slechts af en toe wat sluierbewolking voorbij. Het blijft hoogstwaarschijnlijk droog en in de startplaats worden "al gauw zomerse tot tropische waarden" bereikt, terwijl het bij de finish op de Mont-Ventoux nog maar 18 graden is.

De wind gaat een rol spelen

Op woensdag brengt de zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk de renners van Bollène naar Valence. Tijdens deze rit gaat de wind mogelijk een rol spelen, denkt Weeronline. "Het waait niet extreem hard, maar met een matige noordenwind waait het wel direct tegen de richting van de route in." Waar het aan de start van de etappe nog stralend weer is, kunnen in de loop van de middag stevige buien ontstaan. Het kwik komt uit tussen 28 en 30 graden.

Waaiers

De wind was ook al in de openingsweek van invloed. Zo ontstonden er in de eerste etappe meteen waaiers, waardoor grote sprintnamen de slag misten en Jasper Philipsen redelijk onbedreigd naar de eerste overwinning en dus de gele en groene trui kon sprinten. Bij waaiers moet de wind schuin van voren op het peloton slaan én hard genoeg zijn. Dan is er op de weg maar beperkt plaats voor renners om uit de wind te zitten. Na een mannetje of 30 breekt dan vaak het peloton, met tot gevolg dat onoplettende renners 'de slag missen' en dus op achterstand binnenkomen.

