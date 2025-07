De achterstand van Jonas Vingegaard op geletruidrager Tadej Pogacar is al flink in de Tour de France, maar de Deense toprenner van de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike heeft nog altijd geloof in de eindoverwinning. Tijdens de laatste rustdag voor een intense laatste Tour-week toont Vingegaard zich flink strijdlustig.

Jonas Vingegaard gelooft er nog altijd in dat hij de Tour de France kan winnen. De Deense kopman van Visma | Lease a Bike kondigde op een persconferentie aan dat hij geletruidrager Tadej Pogacar zal blijven aanvallen in de derde week. "Het wordt heel lastig en het gat is groot, maar ik geloof nog steeds dat het kan."

'Ben bereid dat te riskeren'

De Deen vindt ook dat hij wat moet doen. "Ik moet gaan aanvallen. Als ik ophoud te geloven dat het kan, dan zal het zeker niet gebeuren. Natuurlijk moet ik ook denken aan de mensen die achter me staan, maar om het geel proberen te pakken, ben ik ook bereid om mijn tweede plaats te riskeren."

'Ik voel dat mijn vorm beter wordt'

Vingegaard staat in het algemeen klassement tweede op 4.13 minuten van de Sloveen van UAE Team Emirates. "Ik heb twee slechte dagen gehad. Daar komt het grootste deel van mijn achterstand vandaan. Mijn kracht ligt normaal in de derde week. Ik voel ook dat mijn vorm beter wordt." De laatste Tourweek belooft sensationeel te worden en niet alleen dankzij de woorden van Vingegaard. Het peloton moet de Alpen nog in dus is er nauwelijks nog iets vlaks te vinden.

Mont Ventoux

De Tour de France gaat dinsdag verder met een bergetappe vanuit Montpellier die eindigt op de Mont Ventoux. "Een iconische beklimming", keek Vingegaard vooruit. "Dit is ook een andere bergetappe met een vlakke aanloop en een klim op het einde. Het wordt heel zwaar vanaf de voet van de beklimming."

Zwak punt Pogacar

De Deen zegt dat hij nog weinig zwakke punten heeft gezien bij zijn rivaal Pogacar, die na de etappe van zondag wel vertelde dat hij een beetje last van zijn neus en keel had. "Eerlijk gezegd ziet hij er heel sterk uit en heeft hij weinig zwakheden. Mocht hij een mindere dag hebben dan zal dat wel blijken tijdens de klim." Pogacar won al vier ritten, maar noemde het winnen van meer etappes geen doel. "Ik wil de gele trui naar Parijs brengen, dat is het belangrijkste. Het wordt lastig genoeg, Jonas (Vingegaard) oogt sterk."

