De etappe van vrijdag in de Tour de France is flink ingekort. De organisatie van de wielerronde maakte bekend dat er twee beklimmingen worden geschrapt door de uitbraak van een veeziekte.

"Gezien de nood van de getroffen boeren en om het goede verloop van de wedstrijd te waarborgen, is in overleg met de bevoegde autoriteiten besloten de route aan te passen", aldus organisator ASO. Het gaat om de uitbraak van een besmettelijke dierziekte bij de Col des Saisies.

In de 129,9 kilometer lange etappe van Albertville naar La Plagne was de beklimming van de Col des Saisies opgenomen, maar die klim is nu geschrapt om het getroffen gebied te vermijden. De etappe is nu nog 95 kilometer lang.

De ceremoniële start vindt zoals gepland plaats in Albertville, gevolgd door een geneutraliseerd gedeelte van 7 kilometer vóór de officiële start, die een uur later (14.30 uur) is dan gepland.

Flinke kritiek op wedstrijdleiding

De Tour kende donderdag een zeer opvallend moment. Lenny Martinez verdiende twintig punten voor het bergklassement, maar hing heel lang op slinkse wijze aan de auto van zijn ploeg. Daar kreeg hij 'slechts' acht punten straf voor. Tom Dumoulin sprak er bij De Avondetappe zijn afschuw over uit.

"Hij wint die bergsprint voor ónze Thymen Arensman. Wint 20 punten, krijgt er 8 in mindering voor deze plakbidon. Van mij mag dat veel zwaarder bestraft worden", concludeert Dumoulin, die een zichtbaar geïrriteerde indruk maakt volgens De Graaff. "Ja, dit is valsspelen!", bromt Dumoulin.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.