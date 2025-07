De valpartij van Tadej Pogacar in de elfde etappe van de Tour de France was één van de vele 'hoogtepunten' van de chaotische rit naar Toulouse. De veroorzaker van die val, de Noor Tobias Johannessen, is zich schuldbewust maar ook heel erg bang geworden.

De Noorse renner van team Uno-X stuurde in een moment van onoplettendheid naar links en had niet gezien dat Pogacar daar nog zat in zijn wereldkampioenentrui. De Sloveen tikte daardoor het wiel van Johannessen aan en kwam lelijk ten val. Het groepje der klassementsrenners besloot te wachten op de nummer twee van de strijd om de gele trui en met z'n allen kwamen ze over de finish. De schade bleek, gelukkig voor alle partijen, mee te vallen.

'Het spijt me vreselijk'

Johannessen laat na de etappe via zijn sociale media van zich horen en wat hij zegt, baart zorgen. "Het spijt me vreselijk voor wat er gebeurde met Pogacar. Ik probeerde een beweging te volgen en ik zie nu in dat ik er te dicht op zat. Ik dacht dat iedereen naar rechts zou gaan, maar ik maakte een fout en ik wil daar nogmaals sorry voor zeggen. Ik hoop dat hij oké is na zo'n valpartij. Als ik het over kon doen, zou ik dat natuurlijk doen. Dan had ik ook wat anders gedaan."

'Dit voelt heel erg eng'

Maar daarna geeft hij aan dat hij meteen al bedreigingen in zijn inbox had. "Ik kan het niet veranderen en dat voelt shit, maar ik gun niemand het aantal bedreigingen dat ik gekregen heb en nog steeds krijg. Ik heb heel veel spijt, maar ik ben ook heel erg bang voor alle haat van heel veel mensen. Dit voelt heel erg eng", zegt de Noor in dienst van de Scandinavische ploeg, waar juist een feeststemming zou moeten hangen. Immers, ploeggenoot Jonas Abrahamsen won de elfde etappe.

Geen straf

Johannessen kreeg overigens geen straf van de Tour de France-jury voor zijn actie. Hoewel Pogacar boos was dat hij gevallen was, neemt hij de Noor zelf ook niks kwalijk. UAE Team Emirates-ploegbaas Mauri Gianetti gaf na de finish al aan dat de schade verwaarloosbaar is en dat Pogacar donderdag zeer waarschijnlijk zonder kleerscheuren op de fiets kan stappen voor de bergetappe naar de Hautacam in de Franse Pyreneeën.

I would of course like to do it again and do it differently, but I can’t. That feels shit, but I would not wish anyone the amount of threats I get in my inbox. I am terrible sorry but also terrified of the hate from all the people. This feels very scary. — Tobias Johannessen (@TobiasJohannes1) July 16, 2025

