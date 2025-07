De zeventiende etappe van de Tour de France is een prooi geworden voor de Italiaan Jonathan Milan. Hij won een door een massale valpartij uitgedunde sprint. Onder anderen Dylan Groenewegen, Tim Merlier en Biniam Girmay speelden door het drama geen rol van betekenis.

Na enkele loodzware dagen in eerst de Pyreneeën en vervolgens op de Mont Ventoux was het de beurt aan de sprinters. De ploegen van groenetruidrager Milan en de Belg Merlier hielden dan ook lang de controle over het peloton.

Maar op ruim 100 kilometer van de streep was er een moment van onoplettendheid bij beide sprinters. Na een versnelling van INEOS onder leiding van Geraint Thomas raakte zowel Milan als Merlier op achterstand. Gelukkig wisten ze tientallen kilometers later terug te keren.

Dappere pogingen Abrahamsen en Van Aert

Na een reeks aanvallen wisten er uiteindelijk vier renners weg te rijden: Quentin Pacher, Mathieu Burgaudeau, Vincenze Albanese en uiteraard Jonas Abrahamsen. De Noor wist al een rit te winnen eerder in de Tour de France en reed dinsdag nog in de aanval op de Mont Ventoux.

Toch wist ook Abrahamsen dat hij geen schijn van kans had. De sprintploegen hielden de voorsprong namelijk klein. De Belg Wout van Aert van Visma | Lease a Bike waagde op 45 kilometer van de finishlijn nog een poging om bij de vier voorop te komen, alleen hij liet zich al snel weer terugzakken in het peloton. Dus kwam alles aan op een massasprint, al wilde Abrahamsen dat met een uitval in de laatste 10 kilometer nog voorkomen.

Massale valpartij

De Noorse hardrijder van Uno-X Mobility werd uiteindelijk ook ingerekend door het aanstormende peloton. Daarna vormden de sprinttreintjes zich, al was de nervositeit voelbaar. Het was pas de vierde massasprint en mogelijk ook de laatste. Op het kletsnatte wegdek ging het vervolgens dan ook mis. Onder de boog van de kilometer vond een massale valpartij plaats.

Groenewegen en Merlier zaten aan de verkeerde kant van de val, terwijl Milan de laatste renner was die de dans ontsprong. De Italiaan was daarna in zijn groene trui oppermachtig in de uitgedunde sprint. Hij won voor Jordi Meeus, Tobias Lund Andresen en Arnaud De Lie. Milan verstevigde daardoor de leiding in het puntenklassement:

