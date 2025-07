De derde etappe van de Tour van de France werd voor Mathieu van der Poel en zijn team Alpecin-Deceuninck een grote nachtmerrie. Topsprinter en groenetruidrager Jasper Philipsen viel dusdanig hard dat hij de koers al moest verlaten. Nog geen 12 uur later maakte de ploeg een foto van de Belgische toprenner in het ziekenhuis.

De diagnose was al heel pijnlijk voor Philipsen na de valpartij. De topsprinter (27) hield een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben op aan zijn smak op het asfalt bij de tussensprint. Ploeggenoten waren na het incident boos op Cofidis-renner Bryan Coquard, die schuld leek te hebben aan de val. Maar de Fransman ontkende het expres gedaan te hebben en stond na afloop van de etappe met betraande ogen de pers te woord.

'Hartverscheurend moment'

Het grote Tour-slachtoffer Philipsen kreeg er ondertussen al niks meer van mee. Hij had het 'geluk' dat de Tour de France nog in Noord-Frankrijk was, waardoor hij razendsnel naar het ziekenhuis in Herentals, België gebracht kon worden. Daar werd hij al meteen geopereerd aan zijn breuken. "De derde etappe bezorgde ons een zware dag en een hartverscheurend moment toen Jasper gedwongen werd de koers te verlaten", schrijft Alpecin-Deceuninck bij een Instagram-bericht over de status van Philipsen.

'We staan de hele weg achter hem'

Gelukkig voor hem en het team kan de Belg weer een beetje lachen. Hij is 'succesvol geopereerd om zijn sleutelbeen en schoudergewricht te repareren', schrijft de ploeg van Van der Poel. De doktoren worden bedankt voor hun 'excellente zorg', maar de operatie is pas het begin. "Nu begint de weg naar herstel en we zullen de hele weg achter hem blijven staan", steekt Alpecin Philipsen een hart onder de riem. De organisatie van de Tour de France laat in een reactie weten dat Philipsen gemist gaat worden in de sprints.

