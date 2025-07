Het laatste woord over de chaotische derde etappe in de Tour de France is nog niet gezegd. Tim Merlier won de rit, maar het ging tijdens de etappe meermaals fout via grote valpartijen. Het voornaamste slachtoffer was groenetruidrager Jasper Philipsen. Hij viel na een botsing met een andere toprenner, die vervolgens een hoop naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

De Fransman Bryan Coquard raakte bij de tussensprint uit balans, waarna Philipsen als gevolg daarvan naar de grond werd gewerkt. De Belg liep een sleutelbeenbreuk op en ligt uit de Tour. Coquard werd vervolgens woedend toegesproken een ploegmakker van Philipsen, maar ook buiten de koers moest hij het ontgelden.

Ex-wielrenner Michael Boogerd deelt smerige anekdote: 'Toen zag je echt zo'n bruine vlek verschijnen' Als wielrenner in de Tour de France zit je urenlang op de fiets. Je zou het bijna niet zeggen, maar ook wielrenners moeten hun behoefte doen. Soms wordt er gekozen voor een collectieve plaspauze, maar andere keren gebeurt dat tijdens het wielrennen. "Op een gegeven moment kan het je niets meer schelen."

Wielerploeg slaat terug na haatberichten

Op verschillende sociale media werd de schuld bij Coquard gelegd. Iemand claimde zelfs dat Coquard een bewuste poging deed om Philipsen te vermoorden. Dat gaat zijn ploeg Cofidis duideiljk een stap te ver. Zij brachten na de rit een duidelijk statement naar buiten en steunen daarbij hun renner.

"Na de derde etappe benadrukte Bryan Coquard nogmaals hoe diep hij geraakt was door de val van Jasper Philipsen en zijn daaropvolgende opgave. Dit was een ongelukkig incident tijdens de westrijd, maar hij was op geen enkele manier verantwoordelijk."

Drama Mathieu van der Poel in Tour de France: geletruidrager ziet goede vriend vreselijk hard vallen, schade is enorm Een vreselijke val in de derde etappe van de Tour de France heeft voor opschudding gezorgd. Tijdens de tussensprint voor punten om de groene trui ging het helemaal mis bij Jasper Philipsen. De ploeggenoot van Alpecin-Deceuninck kwam vlak voor de ogen van Mathieu van der Poel vreselijk hard ten val. Hij liep daarbij een aantal pijnlijke breuken op en ligt uit de Tour.

Dat hij vervolgens bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd krijgt, is volgens Cofidis onaanvaardbaar. Zij dreigen daarom met forse maatregelen "Als wielerliefhebbers en sportfasn veroordelen wij elke vorm van intimidatie en beledigingen richting onze renners op sociale media. De ploeg behoudt het recht om een klacht in te dienen tegen iedereen die de integriteit van de renners aantast."

Coquard zelf is aangeslagen

En Coquard zelf? Die stond zichtbaar geëmotioneerd de pers te woord na de veelbesproken etappe. "Ik heb de beelden gezien maar weet nog altijd niet wat er precies gebeurde." Toch gaat hij diep door het stof. "Hoewel het niet opzettelijk was, wil ik mijn excuses aanbieden aan Philipsen."



Groot drama in Tour de France doet veel pijn: 'Emotioneel was het heel zwaar' Mathieu van der Poel behield het geel in de Tour de France, maar voor Alpecin-Deceuninck was het verder een etappe om heel erg snel te vergeten. De topsprinter Jasper Philipsen viel uit door een harde valpartij tijdens de tussensprint. Een ploeggenoot van hem was na afloop nog behoorlijk ontdaan.

Fietsen gejat

Bij Cofidis is het vooralsnog geen geslaagd begin van de Tour. Naast het gedoe van Coquard en en het uitblijven van een stunt in de eerste etappes ging het ook buiten de wedstrijd goed mis. Er werden liefst 11 fietsen gestolen. Gelukkig zijn er inmiddels vijf daarvan teruggevonden, zo vertelde de ploegmanager maandag aan Sporza.

Drama voor Franse wielerploeg in Tour de France: politie stelt onderzoek in Het is helaas een probleem dat steeds vaker voorkomt in de wielersport: ook Cofidis, één van de 23 ploegen in de Tour de France, is getroffen door fietsendiefstal. In de nacht voor de tweede etappe werden liefst elf fietsen gestolen, wat de ploeg voor flinke problemen stelt.

