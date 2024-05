Jake Paul heeft bizar plan voor gevecht met Mike Tyson: 'Ik ben nog aan het groeien'

Op 20 juli vecht Jake Paul, de vriend van schaatsster Jutta Leerdam, tegen oud-wereldkampioen Mike Tyson. Het gevecht belooft hoe dan ook spraakmakend te worden. Paul vertelt nu over zijn bizarre plan in aanloop naar de clash.

In zijn podcast vertelt Paul wat zijn idee is tijdens zijn trainingskamp. "Normaal gesproken vecht ik rond de 90 kilogram en loop ik er buiten trainingen om rond de 95 kilogram bij. Het is gek dat ik nu 104 weeg. Maar na mijn laatste gevecht ben ik gewoon zoveel mogelijk gaan eten en mijn lichaam blijkt dit gewicht goed aan te kunnen."

Trainingskamp

De Amerikaan, die zijn carrière begon als acteur en YouTuber, wil zelfs naar de 110 kilogram toe, om vervolgens vlak voor het gevecht af te vallen naar 99 kilogram. "Ik ben nog aan het groeien. Door tijdens mijn trainingskamp op zo'n hoog gewicht te trainen, is het net alsof ik de hele tijd met een extra vest van negen kilogram aan heb getraind. Daardoor zullen mijn spieren veel sterker worden en zal mijn snelheid er niet onder lijden", is de beredenering van Paul.

Verder zal zijn trainingskamp niet veel verschillen met eerdere aanlopen naar gevechten. "Er zijn wel een paar kleine verschillen waar ik later op in zal gaan. De hoeveelheid hard werken en toewijding blijft even groot. Het verschil is dat ik nu veel kan eten, wat zoals ik al merkte enorm helpt met het herstel."

Angst

Paul, die zich altijd erg zelfverzekerd uitlaat, liet eerder al weten toch ook angstig te zijn voor Tyson. De vroegere wereldkampioen in het boksen beet al eens een oor van zijn tegenstander aan flarden. Maar daar ligt de angst niet bij Paul, die het publiek in Texas meer vreest.

Paul maakt Tyson belachelijk

Toch kon Paul het ook niet laten om zijn veel oudere tegenstander belachelijk te maken. Op zijn Instagram deelde Paul een video van Tyson die aan het trainen was voor hun gevecht. Dat nam de vriend van Leerdam niet zo serieus, blijkt uit de reactie die hij daarop plaatste.