Tyjani Beztati (27) verrast de vechtsportwereld. De zesvoudig wereldkampioen neemt afscheid van Glory en kiest voor een overstap naar MMA (Mixed Martial Arts). Daarmee beëindigt de Amsterdammer zijn jacht op kickboksgeschiedenis, na een periode vol titels maar ook frustraties.

Beztati kijkt met trots terug op zijn reis bij Glory. "Als 18-jarige en jongste Glory-vechter ooit een contract tekenen, de eerste Marokkaanse wereldkampioen worden, als 23-jarige de jongste wereldkampioen ooit worden en het record houden voor de meeste titels in het lichtgewicht: het is een onvergetelijk avontuur geweest", schreef hij op Instagram.

In 2021 veroverde de Amsterdammer de wereldtitel in het lichtgewicht. Vijf keer verdedigde hij die titel met succes, waarmee hij zijn naam stevig vestigde in de kickbokswereld. Daarna zette hij een stap omhoog naar het weltergewicht, met een ambitieus doel: net als UFC-fenomeen Alex Pereira gelijktijdig twee wereldtitels vasthouden bij Glory.

Frustratie groeide bij Beztati

Die droom veranderde echter in frustratie. In zijn titelgevechten tegen Chico Kwasi liep Beztati twee keer tegen een gelijkspel aan. Beide keren claimde hij zelf de overwinning, maar zag hij hoe Kwasi de kampioensriem mocht houden. "Alle respect voor Chico, hij is een geweldige vechter, maar dit gevecht heb ík gewonnen", foeterde hij in Miami. Op Instagram liet hij zich nog harder uit: "Ik offer mijn bloed, tijd en ziel niet op om onder de schijnwerpers beroofd te worden. Iedereen die keek, weet het."

Een derde gevecht leek onvermijdelijk, maar zover komt het niet. Beztati kiest voor een frisse start in MMA, waarin disciplines als kickboksen, worstelen en jiujitsu samenkomen met als grootste platform: UFC. Glory reageerde sportief: "Mocht hij ooit terug willen keren in het kickboksen, blijft hij altijd welkom."

'Dit is niet het einde, dit is het begin van iets geweldigs'

De vraag is nu of Beztati in zijn nieuwe sport net zo’n opmars kan maken als Reinier de Ridder. De 34-jarige Brabander zette de UFC in korte tijd op zijn kop en staat inmiddels op de vijfde plaats van de wereldranglijst in het middengewicht. Als The Dutch Knight binnenkort mogelijk zelfs voor een titel mag vechten, lonkt er voor Beztati misschien eenzelfde pad naar internationale roem.

Voorlopig is het vooral afwachten waar en wanneer Beztati zijn MMA-debuut gaat maken. Zeker is dat hij met zijn naam, ervaring en vechtstijl meteen veel aandacht zal trekken. Nederlandse fans kunnen zich in elk geval opmaken voor een nieuw hoofdstuk in de internationale vechtsport, waar Beztati zijn succesvolle kickbokscarrière wil vertalen naar de MMA-kooi. Zoals hij al afsluit op Instagram: "Dit is niet het einde, dit is het begin van iets geweldigs."