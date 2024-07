Jamal Ben Saddik wéér in opspraak: 'Glory-vechter opgepakt rond onderzoek naar ontvoering''

Jamal Ben Saddik is door de Belgische politie aangehouden in het kader van een onderzoek naar een ontvoering en mishandeling in het drugsmilieu. De 33-jarige kickbokser zit volgens Belgische media momenteel in de cel.

Gazet van Antwerpen meldt dat Ben Saddik wordt gezien als opdrachtgever voor het ontvoeren van een havenarbeider uit Antwerpen. Die persoon zou mensen in het drugsmilieu hebben opgelicht door een voorschot te hebben aangenomen, om vervolgens niet de afgesproken klus uit te voeren. Hij zou cocaïne uit een schip moeten halen.

Kris Luyckx, de advocaat van de bekende kickbokser, zegt tegenover de krant dat het voor hem niet duidelijk is welke rol de 'Beer van Borgerhout' speelt in dit verhaal. Wel heeft hij het druk met zijn cliënt. Eind juni werd Ben Saddik in Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden nadat hij schuldig was bevonden aan witwassen en oplichting.

Rechtbank

Of hij daadwerkelijk de bak in moet, is nog even de vraag. Ben Saddik namelijk in hoger beroep, waardoor de daadwerkelijke straf nog kan veranderen. Een maand geleden werd er door de aanklager ook veertig maanden cel geëist en de rechtbank gaat daar dus in mee,

Witwassen

Er liep al een tijdje een onderzoek naar de veelbesproken kickbokser. Volgens de openbaar aanklager heeft Ben Saddik meer dan 100.000 euro witgewassen in samenwerking met een Nederlandse zakenman. Een speurhond vond in 2022 een half miljoen euro aan cash in een villa te Wommelgem, verstopt in koffers met speelgoed. Die koffers hadden een dubbele bodem.

Glory

Daarnaast ligt de vechter overhoop met de kickboksbond Glory, die hem een schorsing oplegde vanwege dopinggebruik. Maar Ben Saddik beweert dat er helemaal geen verboden middelen in zijn lichaam of lichaamsstoffen zijn gevonden. "Eigenlijk ben ik in principe onterecht geschorst", zei hij. "De middelen die ik volgens Glory in mijn lichaam zou hebben, zijn niet aangetroffen in mijn haar en niet eens in mijn urine."