Jamal Ben Saddik zit diep in de problemen: Belgische kickbokser veroordeeld tot jarenlange celstraf

De Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik zit in de problemen. Hij is in Antwerpen veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden nadat hij schuldig is bevonden aan witwassen en oplichting.

Of hij daadwerkelijk de bak in moet, is nog even de vraag. Ben Saddik namelijk in hoger beroep, waardoor de daadwerkelijke straf nog kan veranderen. Een maand geleden werd er door de aanklager ook veertig maanden cel geëist en de rechtbank gaat daar dus in mee,

Er liep al een tijdje een onderzoek naar de veelbesproken kickbokser. Volgens de openbaar aanklager heeft Ben Saddik meer dan 100.000 euro witgewassen in samenwerking met een Nederlandse zakenman.

Reactie Jamal Ben Saddik

Ben Saddik heeft vrijdag op Instagram een korte reactie gegeven. De Belg 'rekent erop dat het recht zal zegevieren.' Hij belooft zijn volgers dat hij ondanks harder dan ooit zal trainen en zal werken aan zijn loopbaan als kickbokser.

Bijzonder TV-optreden

De Belg is de laatste tijd sowieso veel in het nieuws. Eind mei verscheen hij in de Nederlandse talkshow Renze, waar hij voor het eerst reageerde op zijn schorsing die hij kreeg na de veelbesproken aanvaring met Rico Verhoeven in maart van dit jaar. Kort daarvoor kreeg hij te horen dat hij opnieuw kanker heeft.

Jamal Ben Saddik daagt Rico Verhoeven uit na 'kruisverhoor' in talkshow: 'Geef de fans wat ze willen' Kickbokser Jamal Ben Saddik was dinsdagavond te gast bij de talkshow Renze, waar hij voor het eerst reageerde op zijn schorsing na het incident met Rico Verhoeven. Ben Saddik vindt dat hij zijn verhaal in de uitzending niet goed kon doen en komt een dag later op zijn eigen Instagramkanaal met een uitgebreid statement waarin hij zich vooral richt op Verhoeven en kickboksorganisatie Glory.

Een dag na de talkshow kwam Ben Saddik zelf nog met een statement, omdat hij het gesprek in de talkshow een 'kruisverhoor' vond. Ook vertelde Ben Saddik dat hij flink in de buidel tastte om aan te tonen dat zijn dopingschorsing, die hij in 2022 opgelegd kreeg, volgens hem onterecht was.