Tarik Khbabez heeft de titel in de lightheavyweight-divisie heroverd bij Glory 104. In vijf rondes versloeg hij publiekslieveling Bahram Rajabzadeh. Na zijn zege wil Khbabez een ultieme clash der kampioenen tegen wereldkampioen Rico Verhoeven na een eerdere, mislukte poging. "Ik zou dat nog een keer willen doen", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Hij is weer terug", zegt Khbabez trots na afloop van zijn gewonnen gevecht in gesprek met deze site. Het heroveren van de titel bleek geen eenvoudige opgave voor de Marokkaan. "Het was een hele harde partij", stelt hij terwijl de blauwe plekken op zijn gezicht langzaam zichtbaar werden. "Ik ben superblij dat ik de titel weer mee terug naar huis kan nemen. Dat is het belangrijkste."

Titel heroverd

"Ik ben weer de wereldkampioen en heb laten zien dat ik de beste ben", gaat Khbabez verder. De Marokkaan verloor zijn titel in juni tijdens Glory 100 aan Sergej Maslobojev, maar laatstgenoemde testte later positief bij een dopingcontrole, waarna hij zijn titel weer inleverde bij Glory.

'Bijna niet gebokst'

Khbabez had zich al eerder voorbereid op een mogelijk titelgevecht tegen Rajabzadeh tijdens Glory Collision 7. Het was echter voormalig wereldkampioen Donegi Abena die de lightheavyweight Grand Prix van Glory won in 2024, waardoor Khbabez uiteindelijk niet tegen Rajabzadeh, maar tegen Abena vocht voor de titel in de divisie.

Het strijdplan dat Khbabez destijds had bedacht voor een mogelijke clash met Rajabzadeh, was totaal anders dan de strategie die hij toepaste tijdens het titelgevecht op Glory 104. "Iedereen wist wat mijn zwakke punt was. Ik geef mijn benen eigenlijk gratis weg, maar dit keer heb ik daar heel hard op getraind. Ik ben weer naar Thailand geweest," vertelt hij. "We hebben bijna niet gebokst, want boksen is gewoon mijn ding. Daar ben ik heel sterk in."

Wederzijds respect

Hoewel het er in de ring hard aan toe ging, liet Khbabez na afloop weten veel respect te hebben voor wat Rajabzadeh in de ring liet zien. "Echt respect naar hem. Het was zijn mooiste partij ooit. Ik heb hem nog nooit zo fit gezien."

De twee kemphanen lieten tijdens de wegingen daags voor het gevecht al zien dat er geen sprake was van bad blood tussen hen en dat ze wederzijds respect voor elkaar hebben. "Echt heerlijk. Ik heb genoten van het respect dat Bahram aan mij liet zien. De manier waarop hij zich richting mij gedroeg was met respect. Zo kan het ook."

"Daarmee laat hij ook zien dat het een hele zachte jongen is", gaat Khbabez verder. "Ik hoop dat hij dat volhoudt en dat hij gewoon weer terugkomt, want volgens mij is hij met pensioen. Dat is nergens voor nodig. Het is gewoon een momentopname."

Gevecht tegen Rico Verhoeven

Als Khbabez gevraagd wordt of hij liever zijn titel in de lightheavyweight divisie verdedigt of een poging wil wagen om zwaargewichtkampioen Verhoeven te onttronen, is zijn antwoord duidelijk. "Ik zou liever tegen Rico willen vechten. Ik ken Rico al heel lang, ik denk al meer dan vijftien jaar. Hij sparde altijd bij ons in de sportschool, dus we delen een lange geschiedenis."

"We hebben tegenover elkaar gestaan in het toernooi", gaat hij verder. "Maar toen had Levi Rigters het mij heel zwaar gemaakt. Ik had mijn hand gebroken in de eerste ronde en kon daardoor eigenlijk niet meer het gevecht aangaan met Verhoeven. Ik zou dat zeker nog een keer willen doen."