Glory beleeft vandaag met het 100e evenement een spectaculaire jubileumeditie. Kampioenen Rico Verhoeven, Tarik Khbabez, Donovan Wisse en Petch zetten hun titels op het spel, en ook de tweede ronde van het Last Heavyweight Standing-toernooi belooft vuurwerk met namen als Jamal Ben Saddik, Bahram Rajabzadeh en Tariq Osaro. In dit artikel volg je alle partijen live.

Het hoofdgevecht van de avond is een titelstrijd tussen The King of Kickboxing Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. De Rus staat voor de zware opgave om de kampioen van zijn troon te stoten, iets wat Levi Rigters in december nog vergeefs probeerde. Rigters kreeg Verhoeven wel aan het wankelen met een knockdown, maar slaagde er niet in de titel te veroveren. Sindsdien staat Rico op twaalf succesvolle titelverdedigingen. Brengt het ‘ongeluksgetal’ de Rus zaterdag misschien geluk?

Topkickbokser Rico Verhoeven geniet van 'verborgen' hobby: 'Weet niet of ik er goed in ben' Dat wereldkampioen Rico Verhoeven goed kan kickboksen mag duidelijk zijn. Maar het zwaargewicht blijkt ook een andere bijzondere hobby te hebben naast zijn talent voor vechtsport. Dat vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Kaart vol titelgevechten

Verhoeven is niet de enige die zijn titel op het spel zet. De vechtkaart telt liefst vier titelgevechten. De andere titelgevechten op de kaart vinden allemaal voor de tweede keer plaats: Tarik Khbabez neemt het voor de tweede keer op tegen Sergej Maslobojev (light heavyweight), Michael Boapeah mag het opnieuw proberen tegen Donovan Wisse (middleweight) en ook Petch vecht voor een tweede keer tegen Miguel Trindade (featherweight).

Glory 100 | Lees hier alles wat je moet weten over het prestigieuze jubileumevenement met Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik Op zaterdag 14 juni vindt het langverwachte jubileumevenement van Glory plaats: Glory 100, waar twintig partijen gevochten zullen worden met maar liefst vier titelgevechten waar fans van zullen smullen. De afsluiting van de avond bestaat uit het heavyweight titelgevecht tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. Lees hier alles wat je moet weten om de partijen goed te kunnen volgen.

Toernooi

Maar het blijft niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vindt plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden zijn op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vinden er vier van die mini toernooien plaats, deze beginnen elk met twee halve finales, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnemen in een finale. Onder andere Jamal Ben Saddik, Bahram Rajabzadeh en Tariq Osaro zullen daarin strijden voor een finaleplaats.