Anthony Joshua kondigt boksgevecht aan, terwijl hij wacht op Tyson Fury tegen Oleksandr Usyk

Anthony Joshua gaat in september weer boksen. AJ, zoals de Britten hem liefkozend noemen, heeft alvast de locatie gedropt: Wembley in Londen. In maart maakte de bokser nog korte metten met Francis Ngannou, die van origine een MMA-vechter is.

Wie de tegenstander wordt van Joshua is nog niet duidelijk. Wie ook de pineut is, zal de bokswedstrijd een soort voorbereiding zijn voor een partij waar AJ al een tijdje op wacht. Hij gaat namelijk boksen tegen de winnaar van Tyson Fury versus Oleksandr Usyk. Die bout zou in februari plaats moeten vinden, maar is vanwege een blessure bij Fury uitgesteld tot18 mei.

Wembley

Tegen Talksport zegt Joshua: "Die datum en locatie zijn aan mij medegedeeld. Als ze dat zeggen, dan zal het wel zou zijn. Normaal houden ze hun woord. Het wordt 20 of 21 september in Wembley." Ook heeft hij wel een vermoeden in welke hoek we de opponent in september moeten zoeken. "In juni is er in Saudi-Arabië een vechtgala. Filip Hrgovic tegen Daniel Dubois en Zhilei Zhang tegen Deontay Wilder. Wie daar de beste indruk maakt, die zal tegen mij knokken."

Tyson Fury

En uit de woorden die hij daarna uitsprak, blijkt dat zijn focus verder reikt dan de clash in september. "Fury heeft zijn verplichtingen met Uysk. Ik moet onderweg mijn focus en discipline bewaren. Mijn tegenstanders aan de kant zetten zodat ik dichterbij mijn kans kom om te vechten tegen Fury."

