'Ongelooflijke' vechter getipt als opvolger Rico Verhoeven: 'De Nederlandse fan gaat van hem houden'

Het is 'fightweek' voor Glory. En wat voor eentje. Aankomend weekend staat de jubileumeditie op het programma: Glory 100, met als hoogtepunt het titelgevecht tussen Rico Verhoeven en de Rus Artem Vakhitov. De verwachtingen zijn hooggespannen, ook als het gaat om de opvolger van Verhoeven.

Helemaal bij Glory-baas Marshall Zelaznik, die 'met een goed gevoel' het vliegtuig naar Nederland pakt voor de vechtavond in Rotterdam Ahoy. Daar verdedigt Verhoeven andermaal zijn titel in het zwaargewicht, maar dit keer tegen een vechter die van origine uit een lagere gewichtsklasse komt.

'De spiegel van Rico'

"Vakhitov is een beetje de spiegel van Rico. Hij zal Rico ongelooflijk laten werken. Ik denk zelfs dat het hier en daar een beetje smerig wordt", stelt Zelaznik in een interview met De Telegraaf. Ik verwacht een van de meest intrigerende gevechten ooit in de geschiedenis van Glory", is hij vastberaden.

"Rico staat met al zijn ervaring misschien wel voor zijn grootste uitdaging. Ik denkt echt dat we een andere Rico te zien krijgen dan we gewend zijn. Hij zal risico's moeten nemen zoals hij nog nooit heeft genomen", denkt de Amerikaan. "Om die reden stap ik deze week met een goed gevoel het vliegtuig in naar Nederland. Ik kan niet wachten."

Einde van een tijdperk?

Verhoeven pakte in 2014 voor het eerst de wereldtitel bij de zwaargewichten van Glory, sindsdien verdedigde hij zijn belt twaalf keer met succes. The Kick of Kickboxing is inmiddels 36 jaar en heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij de vechtsportorganisatie. Zelaznik weet dat Verhoeven niet het eeuwige leven heeft en dus zal er iemand moeten worden klaargestoomd om in zijn voetsporen te treden.

"De zwaargewichtdivisie is natuurlijk de meest sexy klasse in onze sport. Maar ik wil benadrukken dat zijn opvolger misschien wel uit de lichtzwaargewichtdivisie komt. Daar lopen een paar ongelooflijke vechters rond", verzekert de Amerikaan. Daarbij noemt hij de naam van de in Iran geboren Azerbeidzjaanse vechter Bahram Rajabzadeh. "Een schitterende kickbokser van wie de Nederlandse fan ook gaat houden", verwacht hij.

Toch is Zelaznik stellig: "Maar om Rico op te volgen geldt natuurlijk wel de voorwaarde: To be the man, you have to beat the man." Ofwel: wil jij de baas zijn, dan moet je eerst de baas verslaan. "Rico is niet zomaar uitgeschakeld, dat wil ik er maar mee zeggen."