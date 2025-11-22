'Gouden Wolf' Bahram Rajabzadeh lijkt terug te keren bij Glory. De publiekslieveling kondigde na Glory 104 zijn afscheid aan. Het Nederlandse kickboksicoon Remy Bonjasky had een gesprek met Rajabzadeh en komt met goed nieuws.

Fans van Glory waren vol ongeloof toen Rajabzadeh na zijn verloren titelgevecht tegen Tarik Khbabe zijn vechtpensioen aankondigde. Na zijn verlies deed Rajabzadeh in the heat of the moment een schokkende onthulling.

"Het is de tweede keer dat ik dacht dat ik gewonnen had en het niet zo was. Dat was eerder zo tegen Levi Rigters en nu weer. Ik stop met kickboksen, ik trek mijn handschoenen uit'', dat waren de laatste woorden voordat Rajabzadeh de ring verliet.

Rentree bij Glory

Bonjasky laat in de podcast Warrior Code weten dat Rajabzadeh open staat voor een rentree bij Glory. Wel moet dat dan onder één voorwaarde: een rematch tegen Tarik Khbabez. Ook heeft hij al een datum in gedachten: 7 februari 2026.

Bonjasky nam contact op met Glory om te polsen of het een realistisch verhaal is. Glory-baas Pierre Andurand had zeker wel interesse in een nieuw gevecht van Rajabzadeh. Althans: Bonjasky wil niet precies melden wat hij te horen kreeg, maar houdt het bij: "Ik kan alleen maar een grote glimlach geven. En dan weet je al genoeg."

Altijd een rematch

De vraag is of Khbabez beschikbaar is voor een rematch. Het kan zijn dat hij het idee heeft dat een rematch niet uitdagend genoeg is, in de zin dat het een herhaling is van iets wat al is gebeurd. "Tarik gaat ja of nee zeggen", zegt Bonjasky. "Eigenlijk moet het niet zou zijn dat hij ja of nee zegt. Glory moet bepalen. De uitdager zou eigenlijk altijd een rematch moeten kunnen krijgen."

Glory kan wel een paar spektaculaire affiches gebruiken. Donderdag kondige Rico Verhoeven per direct zijn afscheid aan bij Glory. Daardoor is de titel in het zwaargewicht vacant. Verhoeven keert Glory ongeslagen de rug toe. Hij wil ook vechten bij andere bonden en in andere takken van de vechtsport.