Het is deze zaterdagavond zover: Glory 103 staat op het programma in Rotterdam Ahoy. Daar wordt weer gestreden in het Last Heavyweight Standing-toernooi met als Main Event het gevecht tussen Levi Rigters en Jamal Ben Saddik. Lees hier welke kickboksers nog meer de ring in stappen en waar en hoelaat je het spektakel live kunt zien.

Het was al bekend dat Rigters op de Glory 103-kaart zou vechten en dat hij deel zou nemen aan The Last Heavyweight Standing. Zijn tegenstander werd vorige maand bekend gemaakt. Hij neemt het op tegen Ben Saddik. De Belgische kickbokser verloor in zijn laatste partij door een blessure van de Fransman Soufian Laïdouni. Het gevecht tussen Rigters en Ben Saddik is dan ook niet voor het zwaargewichttoernooi.

Celstraf

Ben Saddik werd twee maanden geleden nog veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan oplichting en het witwassen van 1,2 miljoen euro. Toch mag hij de ring instappen, omdat Glory-baas Marshall Zelaznik toesteming heeft gegeven.

Tegenstanders Rico Verhoeven

Voor Rigters is het zijn eerste gevecht sinds hij in 2024 ten onder ging tegen de zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Ook Ben Saddik vocht al eerder voor de titel. Hij nam het al twee keer op tegen Verhoeven, maar ging ook twee keer ten onder. De Belg is wel een van de weinige vechters die de Nederlander ooit tegen de grond sloeg. Knock-out ging Verhoeven echter niet.

Fight Card

Rigters en Ben Saddik, die een dag eerder het nog aan de stok kregen met elkaar, zijn niet de enige die zaterdagavond in de ring stappen. Bekijk hier de volledige Fight Card:

Main Event: Last Heavyweight Standing

Levi Rigters (19-3, 9 KO) vs. Jamal Ben Saddik (38-10, 29 KO)

Co-Main Event: GLORY World Welterweight Title

(C) Chico Kwasi (44-5-2, 23 KO) vs. Mehdi Ait El Hadj (35-4-2, 8 KO)

Heavyweight

Mory Kromah (34-3-1, 20 KO) vs. Cristian Ristea (44-26, 13 KO)

Last Heavyweight Standing

Ionut Iancu (31-11, 13 KO) vs. Rade Opacic (21-7, 16 KO)

Last Heavyweight Standing

Nabil Khachab (29-6-1, 4 KO) vs. Iraj Azizpour (71-8, 28 KO)

Last Heavyweight Standing

Milos Cvjeticanin (13-4, 9 KO) vs. Colin George (24-13, 22 KO)

Welterweight

Don Sno (6-2, 3 KO) vs. Tayfun Ozcan (87-11-3, 28 KO)



GLORY Superfight Series

Last Heavyweight Standing

Sofian Laidouni (39-5-1, 20 KO) vs. Cihad Kepenek (23-8, 16 KO)

Last Heavyweight Standing

Alin Nechita (17-2, 7 KO) vs. Naim Hebbar (8-2-1, 6 KO)

Last Heavyweight Standing

Yuri Farcas (13-4-1, 6 KO) vs. Asadulla Nasipov (11-2, 5 KO)

Last Heavyweight Standing

Mike Kena (8-1, 7 KO) vs. Errol Koning (47-15, 15 KO)

Tijd en zender

De vechtsportavond zal uitgezonden worden via streamingsdienst DAZN. Vanaf 20.00 uur kun je inschakelen op het platform. Daarvoor moet je wel een abonnement hebben, of een gratis proefperiode van zeven dagen afsluiten. Rond 23.00 uur zullen Rigters en Ben Saddik de ring in stappen.