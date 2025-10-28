De gevolgen van het chaotische titelgevecht bij UFC 321 zaterdagnacht blijken gruwelijker dan gedacht. De Britse kampioen Tom Aspinall liet dagen na zijn gevecht tegen Cyril Gane de schade zien aan zijn oog, nadat het duel in Abu Dhabi voortijdig werd stilgelegd. Een rake prik in het oog maakte abrupt een einde aan het titelduel en bezorgde de zwaargewichtkampioen een pijnlijke en angstaanjagende blessure.

Aspinall begon sterk aan het gevecht, maar na iets meer dan vier minuten sloeg het noodlot toe. Terwijl hij een trap probeerde te plaatsen, haalde Gane met gestrekte vingers uit en raakte hij zijn tegenstander vol in het gezicht. Aspinall greep direct naar zijn oog en schreeuwde dat hij niets meer kon zien.

De ringarts kwam de octagon in, bekeek het letsel kort en besloot het duel te stoppen. Boegeroep volgde vanuit het publiek, dat dacht dat de Brit overdreef - maar niets bleek minder waar.

'Het doet pijn tot achter mijn oogkas'

Op beelden die hij later deelde via zijn YouTube-kanaal is te zien hoe ernstig de schade is. Zijn oog is opgezwollen, donkerblauw en nauwelijks open te krijgen. "Hij kreeg er al twee waarschuwingen voor en deed het verdomme wéér", zegt Aspinall zichtbaar aangedaan. "Ik voelde hoe diep het ging. Het doet pijn tot achter mijn oogkas." De kampioen moest direct na het gevecht naar het ziekenhuis en kreeg daar te horen dat zijn hoornvlies beschadigd is.

i Tom Aspinall heeft een flink verband op zijn oog gekregen. ©YouTube

Aspinall haalt uit naar Gane én naar het publiek

Gane, die na afloop zichtbaar aangeslagen was, ontkende dat het opzet was. "Ik deed het niet expres. Ik weet hoe verschrikkelijk dat voelt", zei de Fransman. "Toen ik tegen Derrick Lewis vocht, kreeg ik zelf ook een oogprik. Ik zou dat nooit bewust doen." Toch nemen veel fans het hem kwalijk dat hij zijn handen opnieuw niet onder controle had. Hij kreeg namelijk al twee keer eerder een waarschuwing van de scheidsrechter.

De frustratie bij Aspinall richtte zich niet alleen op zijn tegenstander, maar ook op de fans. Toen hij na afloop werd geïnterviewd, reageerde hij fel op het boegeroep uit de zaal. "Wat moet ik eraan doen?", riep hij. "Ik heb die prik niet uitgedeeld. Ik kon niks zien. Het gevecht was net begonnen, dit is complete onzin."

Aspinall aangeslagen na drama: 'Dit is moeilijk te accepteren'

De 31-jarige Brit moet voorlopig rust houden. Volgens de medische staf zal het enkele weken duren voordat hij weer volledig kan zien met het getroffen oog. Zijn status als kampioen blijft intact, maar de geplande titelverdediging voor begin 2026 lijkt van de baan. Een rematch met Gane wordt door fans en analisten inmiddels 'onvermijdelijk' genoemd, al lijkt Aspinall daar voorlopig nog niet aan toe.

i Tom Aspinall moet de schade aan zijn oog laten onderzoeken. ©YouTube

"Hij heeft niet alleen mijn titelgevecht verpest", zei de zwaargewicht vanuit zijn woonplaats Manchester. "Hij heeft een moment verwoest waar ik maanden voor heb gewerkt. Het is echt moeilijk te accepteren wat er is gebeurd", sluit de gehavende Engelsman af.