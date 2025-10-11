De Nederlander Wim Hof (66), ook bekend als The Iceman, wil de Britse bokser Conor Benn bijstaan. Binnenkort vecht hij voor de tweede maal tegen Chris Eubank Jr.

Eubank was eerder dit jaar de sterkste van de twee. De jury kwam tot een score van 116-112. De tweede bokswedstrijd tussen Chris Eubank Jr. en Conor Benn is gepland voor zaterdag 15 november 2025. De gevechten vinden plaats in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen, dezelfde locatie als hun eerste confrontatie in april 2025

The Iceman

Er moet dus een schepje bovenop bij Benn en dat is waar Hof om de hoek komt kijken. Hof heeft de bijnaam The Iceman verworven doordat hij mensen aanraadt om zichzelf bloot te stellen aan extreem lage temperaturen. Via boeken, video's en lezingen heeft hij zijn kennis over ademhalingsoefeningen bij vriestemperaturen verspreid.

The night that sealed Chris Eubank Jr’s iconic rivalry with Conor Benn… in some style 💥#EubankBenn2 | Nov 15 | Live exclusively on DAZN | @ringmagazine pic.twitter.com/Xk1darEr8K — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 5, 2025

"Een vechter verliest niet vanwege zijn lichaam", zegt Hof volgens Daily Mail. "Het lichaam is sterk. Ze verliezen omdat de geest wordt gekaapt door emoties. Adem is een afstandsbediening voor het brein, vooral als er adrenaline vloeit. Als Benn zijn ademhaling leert te controleren, dan zal hij dit gevecht domineren."

Adrenaline

Hij gaat door: "Adrenaline is geen vijand. Maar als je daar geen vat op hebt, dan verandert het in woede, spanning en tunnelvisie. Door diep adem te halen kunnen we adrenaline controleren. Het wordt ons vuur. En dat geeft je focus in plaats van woede."

Hof is bereid om Benn bij te staan tijdens zijn trainingskamp. "Vertel hem maar dat ik zijn kamp opzoek. Ik zal met hem in het ijsbad zitten. Ik zal met hem ademen tot hij niet meer wordt gedomineerd door emoties. Als hij ervaart dat hij kan kiezen voor kalmte, zelfs als het hart op exploderen staat, dan staat de ware vechter in hem op."

Huiselijk geweld

In september 2024 werd Hof in een artikel in de Volkskrant beschuldigd van huiselijk geweld. De Iceman zou zijn gezin jarenlang fysiek en psychisch hebben mishandeld.

De krant meldde dat Hof zijn ex-vriendin, hun zoon, en haar twee oudste kinderen zeker dertien jaar lang zou hebben mishandeld. Dat zou onder meer blijken uit gerechtelijke vonnissen, een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, medische verslagen, e-mails en een aangifte tegen Hof om onder meer de mishandeling van een eerdere partner. Hof werd in 2012 door de rechter veroordeeld tot een werkstraf en een geldboete om de mishandeling van zijn toenmalige stiefzoon. Hof ontkent de aantijgingen. Hij zegt "niet gewelddadig" te zijn.