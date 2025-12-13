Voetbalicoon Andy van der Meijde is zoals wel vaker aanwezig bij een evenement van Glory, ditmaal Collision 8. In gesprek met Sportnieuws.nl sprak de realityster zijn verwachtingen uit en liet hij weten voor wie hij in het bijzonder was gekomen. Ook had hij een bijzondere boodschap voor de onlangs bij Glory gestopte Rico Verhoeven.

Van der Meijde is inmiddels kind aan huis tijdens Collision-evenementen van Glory. "Ik kom hier elk jaar. Het is ook lekker dichtbij natuurlijk. Ik woon in Apeldoorn en Arnhem is een thuisbasis voor mij. Ik ben hier geboren en vind evenementen van Glory altijd mooi om te zien. Ik ben blij dat ik er weer bij kan zijn", lacht de realityster en voormalig profvoetballer in gesprek met Sportnieuws.nl.

Hoewel Van der Meijde een groot liefhebber van kickboksen in het algemeen is, is er een Glory-ster voor wie hij in het bijzonder naar het Gelredome is gekomen. "Voor Cem (Caceres, red.) uit Enschede", onthult hij. De Turkse Nederlander hoopt zaterdag op een revanche tegen Miloš Cvjetićanin. Tijdens een eerdere ontmoeting tussen de twee brak Caceres op pijnlijke wijze zijn neus.

'Wil zich natuurlijk weer laten zien'

Hoewel de vorige ontmoeting tussen de twee in een teleurstelling eindigde voor Caceres, was Van der Meijde optimistisch over de kansen van het lichtzwaargewicht. "Hij is een strijder, dus ik denk dat we wel weer een mooie partij gaan zien. Hij wil geen afwachtende partij en gaat er vol op. Hij wil zich natuurlijk weer laten zien en dat gaat hij hopelijk vandaag doen. Er komen heel veel mensen uit Glanerbrug en Enschede, dus het zit helemaal vol hier", lacht hij. Helaas voor Van der Meijde, verloor Caceres op basis van een knock-out.

'Hoop dat hij doorgaat'

Ook spreekt Van der Meijde zijn verwachtingen uit over wie er door zullen stromen naar de finale van het zwaargewichttoernooi. "Zimmerman (Errol, red.) is weer terug. Hij is volgens mij de enige die Rico (Verhoeven, red.) een keer knock-out heeft geslagen, dus ik hoop dat hij door gaat naar de finale van het toernooi. Ik vind het jammer trouwens dat Rico gestopt is. En Plazibat (Antonio, red.) is heel fit heb ik gezien, dus die gaat ook wel door", voorspelt de voormalig profvoetballer. "We gaan mooie partijen zien."

Verhoeven

Onlangs nam Verhoeven na ruim tien jaar afscheid van zijn wereldtitel bij Glory. "Dat moet wel eigenlijk, hè?" antwoordt Van der Meijde op de vraag of hij denkt dat Verhoeven nog een laatste keer in actie zal komen bij Glory tijdens een afscheidspartij. "Hij moet eigenlijk wel terugkomen voor zijn fans. Nog een wedstrijd even laten zien dat hij de baas is en dan stoppen. Maar hij heeft sowieso respect, want hij heeft al die jaren laten zien dat hij de baas was."