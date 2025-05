ADO Den Haag zet na mislopen promotie trainer Darije Kalezic op straat: 'Samen hebben we stappen gezet'

Darije Kalezic is niet langer de trainer van ADO Den Haag. Na twee seizoenen is het dienstverband van de Bosnisch-Nederlandse trainer ontbonden. ADO Den Hag strandde dit seizoen in de play-offs om promotie.

Kalezic liet eerder weten dat hij alleen verder wilde als zijn club volgend seizoen een selectie had om voor de titel te strijden. ADO eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Keuken Kampioen Divisie en werd door Telstar uitgeschakeld in de play-offs voor promotie en degradatie.

Dank

"Allereerst willen we onze dank uitspreken richting Darije voor alles wat hij in de afgelopen twee jaar voor ADO Den Haag heeft betekend", reageerde technisch directeur Joris Mathijsen in een persbericht.

"Samen hebben we op diverse vlakken professionele stappen gezet, waar de club in de toekomst op kan voortbouwen. Zoals gebruikelijk evalueren we na afloop van ieder seizoen en zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen het beste is om met een andere hoofdtrainer aan het nieuwe seizoen te beginnen."

Relletjes

Die eerder vermelde pot tegen Telstar verliep tumultueus. Bij de stand van 0-1 (nadat Telstar de heenwedstrijd won met 2-0) werden er vuurwerkbommen gegooid. De scheidsrechter, Marc Nagtegaal, kon niet anders dan iedereen naar binnen sturen.

Lange tijd lag de wedstrijd stil, in afwachting om de laatste twee minuten nog uit te spelen. Een groot deel van de supporters was al vertrokken uit het stadion toen ESPN-commentator Teun de Boer vertelde dat de wedstrijd niet meer uitgespeeld zou gaan worden.

Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman ergerde zich aan de taferelen bij die wedtrijd. "Het is pijnlijk en heel jammer voor het voetbal, zo'n mooie sport", vindt Koeman.

"Daar moet toch eens een einde aan komen. Ik ben geen politicus, maar de wereld is vele malen harder geworden en minder leuk en dat geldt ook voor het voetbal. Als je ziet wat de supporters van De Graafschap afstaken. Hoe komt dat vuurwerk een stadion binnen? Het is ongelooflijk dat we daar met z'n allen niet iets aan doen zodat dat weggaat."