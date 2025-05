Ajax aast op vijftienjarig 'wonderkind' met bijzonder record in Europa

Ajax kan zondag kampioen worden in de Eredivisie, maar lijkt ondertussen alvast druk bezig met versterking voor komend seizoen. Diverse buitenlandse media meldden dat Ajax interesse zou hebben in een aantal spelers, waaronder een vijftienjarige middenvelder die een bijzonder record in handen heeft.

Terwijl de ploeg van Francesco Farioli zich klaarmaakt voor een mogelijk kampioensduel tegen NEC, meldt voormalig Viaplay-verslaggever Orri Rafn Sigurdarson dat Ajax interesse zou hebben in de vijftienjarige IJslander Alexander Rafn Pálmason, die in zijn land te boek staat als groots toptalent.

Jongste doelpuntenmaker ooit

Het zal echter niet makkelijk worden voor de Amsterdammers om het talent van KR Reykjavik binnen te halen, want volgens de voormalig verslaggever zouden ook andere Europese (top)clubs interesse hebben in de IJslander.

Piepjonge doelpuntenmaker

Pálmason scoorde bij zijn debuut op het hoogste niveau in IJsland en staat daarmee met vijftien jaar en 33 dagen te boek als de jongste doelpuntenmaker ooit in het land. Daarnaast scoorde hij vorige maand een hattrick tijdens een bekerduel.

Aanvallende middenvelder

De IJslander is niet de enige speler waar de Amsterdammers interesse in zouden hebben. Volgens het Duitse BILD zou Ajax ook interesse hebben in Eljif Elmas, eveneens een aanvallende middenvelder. De 25-jarige speler uit Macedonië heeft een contract bij RB Leipzig, maar komt momenteel op huurbasis uit voor Torino.

Het is niet voor niets dat de Amsterdammers op (aanvallende) middenvelders azen; het is namelijk onduidelijk of Kenneth Taylor blijft. De middenvelder zou voor een goed bedrag openstaan voor vertrek. Ook heeft Davy Klaassen een aflopend contract en is het onduidelijk of dat wordt verlengd.

Nieuwe landstitel?

Ajax kan zondag kampioen worden in de Johan Cruijff Arena. Daarvoor moeten er echter wel twee dingen gebeuren: PSV moet verliezen op bezoek bij Feyenoord in De Kuip en Ajax moet winnen in eigen huis van NEC. Als het goed is, weten de Amsterdammers pas enkele minuten voor de aftrap of het om een kampioensduel gaat, afhankelijk van de uitslag van Feyenoord - PSV.

Alles over Eredivisie

