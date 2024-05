Giro d'Italia, etappe 6 | Slaat Tadej Pogacar in mini-Strade Bianche opnieuw toe?

In de zesde etappe van de Ronde van Italië trekken de renners door het Toscaanse landschap. Het peloton legt 180 kilometer af en rijdt het door de omgeving van Siena, bekende finishplaats Strade Bianche. Geheel in stijl bevat deze rit enkele gravelstroken en de nodige heuvels van diezelfde voorjaarsklassieker. Het belooft een spectaculaire rit te worden.

De rit van donderdag lijkt een moeilijk te voorspellen koers. In de vorige etappe zagen we al dat een op het oog onvermijdelijke massasprint toch niet tot stand kwam. Het razende peloton kwam te kort ten opzichte van de vierkoppige vlucht. Uiteindelijk pakte de Fransman Benjamin Thomas de ritzege door in Lucca zijn medevluchters achter zich te houden. Tijdens de zesde etappe kan de koers niet zozeer gewónnen worden op de gravelstroken, maar wel verloren.

Het parcours | Viareggio > Rapolano Terme (180 km)

Een uitdagende etappe die voor het eerste deel vrij vlak verloopt. Daarna volgt het tweede gedeelte dat wordt gekenmerkt door het heuvelachtige landschap met twee beklimmingen van de vierde categorie. Bovendien krijgen de renners drie gravelstroken van in totaal bijna twaalf kilometer voorgeschoteld. Na de beklimming van de Volterra (9,8 km à 4,2%) en de eerste tussensprint kunnen de renners zich opmaken voor de eerste gravelstrook.

Profiel van de zesde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Op 50 kilometer van de meet betreden de renners de eerste strook van 4,4 kilometer. Maar na slechts 600 meter volgt gelijk de tweede gravelzone die een cruciaal punt in de etappe vormt. Deze sector bevat namelijk de tweede gecategoriseerde beklimming van de dag met de Grotti (2,5 km à 6%).

De laatste gravelzone bevindt zich op 20 kilometer van de finish en is vrijwel even lang als zijn voorganger. In de finale krijgen de renners nog de Serre di Rapolano, met stukken tot 20%, voor de kiezen waar het verschil wel eens kan worden gemaakt.

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Op papier lijkt de rit ideaal voor de aanvallers. Maar met Tadej Pogacar heb je iemand die goed uit de voeten kan op dit parcours. Of hij van plan is om de rit naar zijn hand te zetten, is een andere vraag. Het is goed mogelijk dat hij en zijn team het prima vinden als een groep aanvallers strijdt om de overwinning. Dat maakt de koers moeilijk te voorspelen.

Of er een kopgroep vooruit rijdt of niet, de kans dat Tadej Pogacar een hoofdrol gaat spelen is groot. De Sloveen bevestigde de eerste week zijn status als topfavoriet in deze Giro, door op de beklimming naar Oropa de concurrentie op achterstand te zetten.

Hij kan vanwege zijn voorsprong in het algemeen klassement gaan afwachten, maar dat past niet helemaal in de stijl van Pogi. De tweevoudig winnaar van Strade Bianche weet na zijn solo van 81 kilometer als geen ander hoe hij het verschil kan maken op de Toscaanse grindwegen. Toch blijft de vraag op hij de dag voor de tijdrit met energie wilt gaan smijten.

Tadej Pogacar schreef de laatste editie van Strade Bianche op zijn naam na een magistrale solo © Getty Images

Wanneer Pogacar op een van de stroken gaat versnellen is het voor de klassementsrenners zaak om de schade te beperken. Toch hoeft Alexey Lutsenko met zijn veelzijdige kwaliteiten niet bang te zijn voor de gravelstroken. De Kazachse kampioen toonde in het verleden al in staat te zijn om dit soort koersen te winnen. Bovendien lijkt het met de vorm van de renner van Astana Qazaqstan wel goed te zitten.

Een andere renner die over dezelfde kwaliteiten beschikt is Julian Alaphilippe. De Fransman werd in zijn gloriejaren al eens winnaar van Strade Bianche. Hij weet dus als geen ander wat hem wordt gevraagd. Wanneer hij de ruimte krijgt is het absoluut iemand om rekening mee te houden. Echter laat de renner van Soudal Quick-Step nog maar zelden zijn klasse zien. In de jacht op een ritzege lijkt deze etappe een goede mogelijkheid, waar ook teamgenoot Mauri Vansevenant kan verrassen.

De eerste roze truidrager Jhonatan Narváez krijgt een etappe voorgeschoteld die op zijn lijf geschreven is. Hij zou zijn succesvolle Giro nog meer kleur kunnen geven met een tweede ritzege. Toch is het onzeker dat hij voor eigen succes mag gaan of dat hij INEOS-kopman Geraint Thomas moet ondersteunen. Verder liet Quinten Hermans met zijn zesde plaats in de eerste etappe al zien in goede vorm te verkeren. De renner van Alpecin-Deceuninck kan tijdens de gravelrit misschien voor de overwinning meestrijden.

Tot slot kan Attila Valter namens Visma | Lease a Bike hoge ogen gooien op bekend terrein. De Hongaarse kampioen is een specialist op dit terrein, maar zag zijn kansen verkleinen na zijn valpartij in de vijfde etappe. Wanneer de schade meevalt is hij een gevaarlijke klant voor de ritzege.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Tadej Pogacar

** Alexey Lutsenko, Julian Alaphilippe

* Jhonatan Narváez, Quinten Hermans, Attila Valter

Algemeen klassement voor etappe 6

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 19:19:15 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +0:46 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +0:47 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +0:55 Einer Rubio Movistar Team +0:56 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +1:07 Juan Pedro López Lidl - Trek +1:11 Jan Hirt Soudal Quick-Step +1:13 Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team +1:26 Esteban Chaves EF Education - EasyPost zt. Thymen Arensman INEOS Grenadiers +4:09

