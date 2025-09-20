De Deense aanvaller Kasper Dolberg (27) is begonnen aan zijn tweede periode bij Ajax. De voetballer hoopt zondag in de topper tegen PSV zijn klasse te laten zien. Lukt het niet, dan heeft de spits uit Silkeborg wellicht wel succes met een andere passie.

Eerder speelde Dolberg van 2016 tot 2019 bij de Amsterdamse club. Terugblikkend stelt hij dat hij misschien iets te snel vertrok. "Als ik mocht beslissen, was ik misschien nog wel een jaar gebleven", zegt hij tegen het AD. "Het was niet dat de club me wegduwde, maar het was lastig voor me om de minuten te maken die ik wilde. Toen kwam Nice voorbij.""

Kasten

Het gevoel leeft bij de aanvaller dat zijn missie in Nederland nog niet is volbracht. En iets wat je begint, moet je ook afmaken, zo weet hij van een andere liefhebberij. Dolberg blijkt namelijk dol te zijn op handarbeid.

"Ik hou van dingen te bouwen. Als kleine jongen was ik al gek op lego. Nu geniet ik bijvoorbeeld van het bouwen van kasten voor de kinderen. Het is concreet. Er is altijd een oplossing als je in de knoop komt."

Hotel

Overigens is hij nog niet helemaal gesetteld in Nederland. Er moet nog een huis voor Dolberg worden geregeld, al zal dat met zijn budget vast wel op korte termijn lukken. "Gisteren heb ik de Champions League-duels van Kopenhagen en Barcelona gekeken. Dat komt ook doordat ik nog zonder mijn vrouw en twee dochtertjes (tweeling Leonora en Norma) alleen in een hotel verblijf", legt hij uit.

In zijn eerste Ajax-periode kreeg hij de reputatie van ijskonijn. En ook nu nog is hij in staat om na een wedstrijd het voetbal even los te laten. "Als ik thuis kom, lees je het resultaat zelden van me af. Dat is denk ik iets natuurlijks. De kinderen boeit het niet en het hoeft ze dus ook niet te beïnvloeden. Zo ben ik gewoon, al haat ik het van binnen om te verliezen."

