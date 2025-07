Ajax is als enige top-3-ploeg in Nederland de voorbereiding gestart met een nieuwe trainer. Francesco Farioli bracht Ajax terug naar de Champions League, maar besloot te vertrekken. John Heitinga neemt het roer over en heeft dat bewuste roer behoorlijk stevig in handen gepakt. Volle kracht vooruit, is het devies. De kersvers trainer van de Amsterdammers heeft duidelijke plannen met de club: winnen.

Het is een zonnige middag in Zeist op de KNVB Campus waar Ajax gedurende vier dagen een trainingskamp heeft. De 27 spelers die Heitinga heeft gekozen komen het veld op, waar de staf van de oud-international al alles heeft uitgezet. Er heerst rust en orde, precies zoals Heitinga het graag heeft, vertelt hij later. Zijn assistenten kent hij allemaal door en door en de voertaal onderling? Gewoon weer Nederlands. Sinds het vertrek van Farioli en zijn enclave gaat het er totaal anders aan toe bij Ajax.

Kampioenschap

"Ik heb al eerder gehoord wat de verwachtingen zijn. En dat is natuurlijk directe plaatsing van de Champions League. Maar zelf wil ik natuurlijk wel meedoen om het kampioenschap. En ik wil zelf ook kampioen worden", zijn de woorden van de net begonnen trainer. Het is een immens contrast met de woorden van zijn voorganger Francesco Farioli: "Ik wil het woord kampioenschap niet in mijn mond nemen." Iets wat hij nooit heeft gedaan en daarom zijn ploeg ook geen vertrouwen kweekte.

Heitinga toont zich wel realistisch: "Maar er is wel een verschil tussen willen en moeten. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd." Wat hij mee wil nemen uit de tijd van zijn voorganger is het echte 'wij'-gevoel dat Farioli knap gecreëerd heeft bij Ajax, plus de professionalisering. Van de kok tot aan de grasmeester, Heitinga wil iedereen betrekken. Zo doet hij dat ook met zijn staf, alles is 'wij'.

Verdeling in de staf

Die staf heeft Heitinga zorgvuldig uitgezocht, dat was een belangrijk thema bij de gesprekken met Alex Kroes en Marijn Beuker. " Marcel Keizer is erbij als mijn rechterhand. En Urby Emanuelson beweegt zich tussen de spelers en staf. Ik heb hem ook gezegd dat ik hem zo min mogelijk bij mij op kantoor wil zien. Daarnaast houdt hij zich bezig met de laatste linie en spelers individueel."

Verder heeft Heitinga één iemand verantwoordelijk gemaakt voor de doorstroom van jonge spelers. "Frank Peereboom is vanaf Jong Ajax gekomen en loopt al jaren mee binnen de club. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de jeugd die met het eerste meetraint. En hij is verantwoordelijk voor de standaardsituaties, omdat we daar in Engeland een aparte coach voor hadden, maar hier niet hebben. Frank heeft ook een gesprek gevoerd met de set-piece-coach van Liverpool. Het enige dat ik er nog bij wil is een inspanningsfysioloog."

Gecontroleerd aanvallen

Hoewel Heitinga niet meer achteruit wil kijken, geeft hij wel toe dat hij veel van de wedstrijden heeft teruggekeken. In zijn visie sijpelt een aanvallende voetbalstijl door. Veel aanvallen, hoge druk en een hoge intensiteit. Zonder enige angst voor tegendoelpunten. "Ik vind ook niet dat we met risico gaan spelen, ik noem het gecontroleerd aanvallen."

Arne Slot

Ook Heitinga zit er anders bij dan eerst. Hij is zelfverzekerd, klaar voor zijn missie. Of alles goed gaat, dat valt nog te bezien. "Dat mogen jullie over een aantal weken gaan beoordelen", grapt hij met de media waar hij eerder altijd wat timide tegen was. Ook daarin heeft hij van iemand afgekeken. "Ik heb wel met een schijn oog meegekeken naar Arne, hoe hij die persconferenties deed. Ik denk dat Arne daar een mooi voorbeeld is van hoe goed hij dat deed. Hij is echt ijzersterk als het gaat om de samenwerking met de media."

Sterkhouders

Het slagen van zijn plan zal samenhangen met een aantal sterkhouders die nu nog bij Ajax zijn maar dreigen te vertrekken. Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey en ook Josip Sutalo zijn steunpilaren die zomaar eens een transfer kunnen maken. "Ik wil dat Taylor en Hato nog een jaar blijven, daar heb ik ze over gesproken." Maar hij weet ook: "Het is heel simpel als de grootmachten gaan komen. Als zij bellen en zeggen van kom bij ons voetballen. Dan kan het zomaar. Daarom zeg ik: ik wil alleen met de jongens werken die hier willen zijn."

Maar dat zijn zorgen die Heitinga kan delen met Kroes en Beuker. Voor nu focust Heitinga zich op het klaarstomen van het team. Hij wil automatismes zien, zodat zijn speelstijl opgepakt kan worden. "Ik heb er veel zin in. Ik heb een bepaalde manier van spelen. Die past heel erg bij Ajax. Daar mogen jullie me straks echt op gaan beoordelen", zegt hij maar nog eens.

