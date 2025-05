Feestavond voor Engeland: laagvliegers Manchester United en Tottenham Hotspur hard op weg naar finale Europa League

De Europese avond is donderdag een feest geworden voor de Engelse teams. Manchester United en Tottenham Hotspur verkeren in de Premier League in de onderste regionen, maar staan al met één been in de finale van de Europa League. United haalde verrassend uit bij Athletic Bilbao en Spurs won eenvoudig van Bodo/Glimt. In de Conference League deden Chelsea en Real Betis goede zaken.

Manchester United ontsnapte in de kwartfinales na een onwaarschijnlijke thriller aan uitschakeling tegen Olympique Lyon en aangezien de ploeg van Ruben Amorim al anderhalve maand geen wedstrijd meer wist te winnen in de Premier League was het niet bepaald de favoriet voor de clash met Athletic Bilbao. De nummer vier van Spanje had daarbij nogal wat om voor te spelen, want de finale van de Europa League wordt later deze maand in hun stadion gespeeld.

Manchester United-verdediger deelt verdrietige reden van plotseling vertrek uit stadion: 'Hoofd in tweeën' Manchester United-verdediger Victor Lindelöf moest in de kwartfinale van de Europa League tegen Olympique Lyon plots in de rust het stadion verlaten. De Zweed zat op de bank, maar snelde richting het ziekenhuis. Zijn vriendin maakte enkele dagen later de verdrietige reden bekend.

De kans is groot dat United daar over drie weken terug mag keren, want na een knotsgek laatste kwartier van de eerste helft stonden zij ineens op een 3-0 voorsprong. Casemiro kopte na een half uur de openingstreffer tegen de touwen en even later kreeg Athletic-verdediger Dani Vivian een rode kaart.

Hij trok Rasmus Hojlund naar de grond toen de spits de bal van dichtbij in het doel kon tikken. Bruno Fernandes benutte de penalty en schoot vlak voor rust ook nog de 3-0 binnen. In de tweede helft maakte Matthijs de Ligt zijn rentree na wekenlang blessureleed. Gescoord werd er niet meer en dus heeft de ploeg van Amorim een mooie buffer voor de return op Old Trafford.

Engelse laagvliegers op weg naar finale

Het belooft een finale te worden die weinigen tijdens het seizoen hadden zien aankomen. United, de nummer 14 van de Premier League, neemt het waarschijnlijk op tegen Tottenham, dat in de competitie de nummer 16 is. Zij namen het donderdag in eigen huis op tegen Bodo/Glimt en wonnen met 3-1.

Ajax-spits Brian Brobbey én Erik ten Hag worden afgemaakt in Engeland Erik ten Hag is al maanden weg als manager bij Manchester United en Brian Brobbey speelt 'gewoon' voor Ajax, maar toch hebben de twee Nederlanders de voorpagina's van een Engelse tabbloid gehaald. In een artikel haalt The Daily Mail namelijk hard uit naar het duo.

Bodo is de eerste Noorse club die de halve finales van een Europees toernooi heeft weten te bereiken en dat zorgde voor wat podiumvrees bij de spelers. Spurs, met Micky van de Ven in de basis, kwam via Brennan Johnson al in de eerste minuuut op voorsprong. James Maddison en Dominic Solanke zorgden voor de andere goals en leken de dubbele ontmoeting te beslissen. Ulrik Saltnes gaf de uitploeg toch nog hoop voor de return boven de poolcirkel.

Conference League

In de Conference League lijkt er met Chelsea ook een Engelse ploeg in de finale te komen. The Blues wonnen op bezoek bij Djurgarden niet geheel verrassend met ruime cijfers: 1-4. Jadon Sancho, Noni Madueke en Nicolas Jackson (twee keer) maakten de goals. Isak Alemayehu Mulugeta, die vorig jaar een half jaar op huurbasis bij Feyenoord speelde, redde de Zweedse eer.

Het meest spannend lijkt het volgende week te gaan worden tussen Real Betis en Fiorentina. De Spaanse club won mede door een doelpunt van Antony met 2-1 in eigen huis en dus ligt alles nog open. Fiorentina haalde de afgelopen twee seizoenen de finale, maar verloor die beide keren.