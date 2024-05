Arne Slot gunt Feyenoord een trainer als Marino Pusic: 'Een fantastische trainer en een geweldig mens'

Arne Slot bevestigde vrijdag de nieuwe trainer van Liverpool te zijn. Een van de namen die hem zou kunnen opvolgen bij Feyenoord is Shakthar Donetsk-trainer Marino Pusic. Slot zou het voor zowel Feyenoord als Pusic een heel erg mooie stap vinden.

"Iedereen weet dat ik hem heel hoog heb zitten als mens en trainer. Ik zou het hem enorm gunnen. Maar ik zou het Feyenoord ook enorm gunnen dat ze zo'n goede trainer als Pusic weten te vinden. Alleen of het Pusic wordt of iemand van hetzelfde niveau, dat is aan Dennis te Kloese", zei Slot op de persconferentie in gesprek met verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Feyenoord deelt afscheidsvideo, Arne Slot bevestigt transfer: 'Ik ben volgend jaar trainer van Liverpool' Arne Slot verlaat Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers vertrekt na dit seizoen naar Liverpool. Feyenoord neemt met een fraaie video alvast afscheid van Slot, die op de persconferentie bekend maakte te vertrekken naar Engeland.

Puik werk van Pusic

Pusic heeft zijn zaken heel erg goed op orde bij Shakthar Donetsk. Afgelopen woensdag won hij de bekerfinale en vlak daarvoor werd hij ook al de kampioen van Oekraïne. Slot sprak met Pusic. "Ik had hem een paar uur na de finale al aan de lijn. Hij is nu twee jaar hoofdtrainer en is twee keer kampioen geworden en heeft al één beker. Een heel knappe prestatie."

De vertrekkende oefenmeester vindt het heel erg knap, maar had het ook wel verwacht van Pusic. "Hij is een fantastische trainer en ook een geweldig mens. Op het moment dat hij naar Shakthar vertrok, stonden ze er nog niet zo goed voor, maar dat hij heeft wel voor elkaar gekregen. Het is echt een ontzettend knappe prestatie en al helemaal met de omstandigheden waar hij mee te maken heeft."

Slot niet verbaasd door prestaties Marino Pusic bij Shakthar Donetsk. ©Pro Shots.

Omstandigheden bij Shakthar

De omstandigheden in Oekraïne zijn bekend: de oorlog tussen Rusland en Oekraïne speelt een grote rol. Er wordt veel gevraagd van een trainer, weet ook Slot. "Je moet niet alleen als trainer praten over je tactiek en techniek, maar ook als mens wordt er heel veel van je gevraagd. Maar als ik het van iemand had moeten inschatten dat hij dat geweldig zou kunnen, dan is het wel Pusic", waren de afsluitende woorden van de vertrekkende trainer Arne Slot.