Arsenal-trainer heeft 'weinig vertrouwen' in Jurriën Timber voor return in de Champions League

Jurriën Timber moet de return in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain wellicht aan zich voorbij laten gaan. De Nederlandse verdediger moest de wedstrijd tegen Bournemouth missen en is een groot vraagteken voor de return in de CL woensdag.

Timber haalde tijdens de 0-1 nederlaag op eigen veld tegen PSG het einde van de wedstrijd niet. In de 83e minuut werd hij door coach Mikel Arteta vervangen door Ben White.

Arsenal speelde zaterdag in de Premier League tegen Bournemouth. Lang leek het erop dat er met 1-0 gewonnen ging worden, maar de bezoekers wonnen uiteindelijk voor het eerst in de clubgeschiedenis op bezoek bij The Gunners. Dean Huijsen was trefzeker, terwijl Timber niet bij de selectie zat.

Fitheid Jurriën Timber

Na afloop kreeg Arteta de nodige vragen over de beschikbaarheid van aankomende woensdag. Dan trekt de club uit Noord-Londen naar Parijs voor de return in de halve finale van de Champions League tegen PSG. Timber is een vaste kracht in de basiself van Arsenal, maar is een groot vraagteken voor woensdag.

"We moeten kijken hoe die blessure zich ontwikkelt", zei Arteta erover. "Of ik vertrouwen heb? Op dit moment niet, want hij kon niet spelen en we spelen al snel tegen PSG."

Arsenal moet in het Parc des Princes een 0-1 achterstand goed maken tegen de Franse kampioen om de finale van het miljardenbal te bereiken.

Top vijf

In de Premier League is Arsenal na de nederlaag tegen Bournemouth ook nog niet zeker van Champions League-voetbal volgend jaar. Momenteel staan ze tweede achter kampioen Liverpool, maar mathematisch gezien is een plek bij de eerste vijf nog niet veiliggesteld door de club uit Noord-Londen.

"We wilden een goede sfeer creëren, een positief resultaat zou ons helpen om te bouwen aan wat we wilden voor woensdag. Wat we nu hebben gecreëerd is een hoop woede, boosheid, frustratie en een naar gevoel in de buik. Dit moeten we gebruiken om woensdag in Parijs een geweldige prestatie neer te zetten", aldus Arteta.

