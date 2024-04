AZ heeft comeback tegen RKC nodig om werelddoelpunt van David Min te overleven

AZ moest hard aan de bak om nog een resultaat te behalen in het thuisduel met RKC Waalwijk. Voor rust scoorde David Min twee keer en met name die laatste was bijzonder fraai. De spits van RKC zag keeper Matt Ryan voor zijn doel staan en streepte hem er zo overheen. Toch eindigde de wedstrijd zonder punten voor RKC: AZ won met 3-2.

Min opende na drie minuten de score en vlak voor rust verdubbelde hij de marge. Het doelpunt mocht er wezen en deed een beetje denken aan die van Michiel Kramer van vorig seizoen tegen Go Ahead Eagles. Na rust deed Yuki Sugawara iets terug en daarmee maakte hij zijn fout bij de tweede tegentreffer van Min enigszins goed.

Een kwartier voor tijd pegelde Ibrahim Sadiq de 2-2 binnen. Een paar keer met de ogen knipperen en het stond 3-2. Vangelis Pavlidis scoorde met een balletje achter het standbeen en kwam daarmee op gelijke hoogte met Luuk de Jong in de jacht om de topscorerstitel, beide spelers hebben nu 26 goals.

Luuk de Jong gaat weer aan de leiding in de race om topscorerstitel: 'Ik weet dat ik mijn goals maak' De koploper van de Eredivisie speelde zaterdag tegen de hekkensluiter. Luuk de Jong maakte het openingsdoelpunt voor PSV, waarna Vitesse al snel een tweede en derde goal om de oren kreeg. In de tweede helft gaf de 33-jarige spits een assist en scoorde hij nogmaals, waardoor hij weer aan de leiding gaat in het topscorersklassement.

Verschillende belangen

AZ pakte dus de volle buit en mag nog hopen van de felbegeerde derde plek. Het gat met FC Twente is nog vijf punten, al hebben de Tukkers nog een wedstrijd te goed. RKC had de punten, of één punt, goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie. Door de overwinning van Excelsior op vrijdag staan de Waalwijkers nu op plek 16, wat aan het einde van het seizoen nacompetitie betekent.