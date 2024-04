Luuk de Jong gaat weer aan de leiding in de race om topscorerstitel: 'Ik weet dat ik mijn goals maak'

De koploper van de Eredivisie speelde zaterdag tegen de hekkensluiter. Luuk de Jong maakte het openingsdoelpunt voor PSV, waarna Vitesse al snel een tweede en derde goal om de oren kreeg. In de tweede helft gaf de 33-jarige spits een assist en scoorde hij nogmaals, waardoor hij weer aan de leiding gaat in het topscorersklassement.

Door zijn twee goals gaat De Jong Vangelis Pavlidis voorbij in het topscorersklassement. De spits van PSV staat nu op 26 doelpunten in de Eredivisie. Pavlidis kwam met AZ 25 keer tot scoren dit seizoen. Hij speelt zaterdagavond nog in Alkmaar tegen RKC Waalwijk en zou daar de leiding weer kunnen pakken.

"Het ging een beetje moeizaam aan het begin. Ik denk wel dat we wat mogelijkheden kregen, maar niet echt heel grote kansen. Toen de eerste goal viel, zag je dat we loskwamen", analyseerde De Jong. Hij had gelijk, want de 1-0 viel pas in de 28e minuut en bij rust stond het 3-0.

90 minuten

De Jong mocht de volle wedstrijd blijven staan van Peter Bosz, waar hij eerder dit seizoen nog wel eens gewisseld werd. Is er een afspraak gemaakt dat De Jong niet meer gewisseld wordt met het oog op de topscorerstitel? "Dat heb ik niet gezegd tegen hem. Ik heb het gevoel dat hij dat aanvoelt en weet dat het zo’n wedstrijd is waar je als spits misschien toch wel veel goals kunt maken. Dat is wel fijn", aldus De Jong.

"Maar ik ben altijd bezig met het winnen van de wedstrijd met elkaar. Dan weet ik dat ik mijn goals wel ga maken", sprak hij. De Jong maakte zaterdagmiddag zijn 175e doelpunt in de Eredivisie en kwam daarmee op gelijke hoogte met ras-Ajacied Sjaak Swart. Peter Houtman staat op 180 en dus heeft De Jong de volgende naam binnen handbereik.