AZ herhaalt kunstje van Yuki Sugawara en haalt Japanner als nieuwe rechtsback

AZ heeft de komst van Seiya Maikuma officieel gemaakt. De Japanse rechtsback komt over van Cerezo Osaka en wordt waarschijnlijk de opvolger van Yuki Sugawara.

De 26-jarige Maikuma had nog een contract tot medio 2026 in Osaka, maar hij maakt nu definitief de overstap naar Alkmaar. Dit seizoen speelde hij vijftien wedstrijden in de Japanse competitie, waarin hij één assist gaf. Maikuma speelde ook al acht interlands voor het Japanse elftal. Het is niet bekend hoeveel AZ precies moet betalen voor Maikuma. De Japanner kan als rechtsback en als rechter middenvelder uit de voeten.

🌸🇯🇵 After receiving 2023 J. League Team of the Year honors and 7️⃣4️⃣ appearances for Cerezo Osaka, Seiya Maikuma bids a heartfelt farewell to the Sakura faithful.



🌟We wish him luck on his new journey.#JLEAGUE pic.twitter.com/WGjMhlZ3RT — J.LEAGUE Official (English) (@J_League_En) June 15, 2024

Sugawara

Maikuma zal in Alkmaar waarschijnlijk niet samen gaan spelen met zijn landgenoot Sugawara. Laatstgenoemde is na vier jaar bij AZ klaar voor een nieuwe stap en gaat een transfer maken. Sugawara heeft nog maar een contract van één jaar en hij wordt al weken gelinkt aan een stap naar de Premier League of Serie A. Onder andere Internazionale zou gecharmeerd zijn van de diensten van Sugawara. Afgelopen seizoen was hij weer één van de uitblinkers aan Alkmaarse zijde met vier goals en negen assists in 42 wedstrijden.

'Sugawara stuurde mij een berichtje'

De zomeraanwinst Maikuma is erg blij met zijn overstap en hij had ook nog even contact met Sugawara voor hij de keuze voor AZ maakte. "Ik heb erg veel zin om voor de fans in dit stadion te mogen spelen. Ik heb veel geleerd bij mijn vorige club en heb me daar goed kunnen doorontwikkelen. En ik kreeg zelfs de kans om voor het Japanse elftal uit te komen." Maikuma kreeg dus wel een appje van zijn landgenoot Sugawara. "Hij stuurde mij een berichtje toen ik in Japan was. Ik hoop hem hier snel te zien in Nederland."

Bevestiging

Op de site van AZ geeft technisch directeur Max Huiberts ook aan dat hij blij is met Maikuma en dat de verwachting inderdaad is dat Sugawara vertrekt. "Ik denk dat Mike zeker ook veel gelijkenissen heeft met Yuki. Hij is aanvallend ingesteld. Comfortabel aan de bal. Misschien zelfs in het verdedigende deel nog iets volwassener. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met Denso Kasius. Die hebben we vorig jaar ook naar AZ gehaald en die heeft ook veel kwaliteit, dus dat wordt een interessante strijd."