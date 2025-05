AZ neemt risico met blessure sterkhouder: 'Helaas gegokt en verloren'

Hij werkte wekenlang toe naar één moment: de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. Een kans op een prijs én op directe plaatsing voor Europees voetbal. Maar vlak voor de eindstreep ging het mis. AZ nam bewust een risico met een van zijn ervaren krachten, met alle gevolgen van dien.

Het gaat om Jordy Clasie, de 33-jarige aanvoerder van AZ. Donderdagavond maakte hij eindelijk zijn rentree in de 4-1-zege op sc Heerenveen, in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Het was zijn eerste wedstrijd sinds 16 maart, toen hij geblesseerd uitviel tegen Ajax met een kuitblessure. Alles stond sindsdien in het teken van de bekerfinale op 21 april. "Ik ben misschien te snel gegaan in mijn revalidatie", gaf Clasie eerlijk toe na afloop tegenover NU.nl.

De middenvelder wilde koste wat het kost de finale halen. Waar normaal acht weken voor herstel staat, trainde Clasie na drie weken alweer op het veld. "Ik had echt het gevoel dat het zou lukken. Tijdens de trainingen met de fysio voelde het goed, ook individueel ging het lekker. Maar net voordat we het plan wilden maken om de groepstraining weer in te stappen, zei m’n kuitspier 'pang'. Toen wist ik dat het over was", weet de AZ-aanvoerder nog maar al te goed.

Revalidatie met risico: alles voor de bekerfinale

Het gevolg: Clasie miste niet alleen de finale, maar kreeg ook een terugslag waardoor hij naar eigen zeggen 'vier à vijf weken langer' uit de roulatie was. "Ik heb de grens opgezocht van wat je lichaam aankan. Mijn lichaam gaf aan dat het niet kon. Maar ik heb het risico met mijn volle verstand genomen. Ik wilde zó graag die bekerfinale spelen. Helaas hebben we gegokt en verloren", oordeelde hij zelf.

Vanaf de tribune zag Clasie hoe AZ na strafschoppen ten onder ging in De Kuip en zo ook een directe plek in de groepsfase van de Europa League misliep. Een bittere pil voor de club en zeker ook voor haar aanvoerder. Maar er is nog een kans op Europees voetbal. Zondag wacht de allesbeslissende play-offwedstrijd tegen FC Twente, met een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League als inzet.

Laatste kans op Europa voor AZ

Clasie maakte tegen Heerenveen twintig minuten en voelde dat hij er nog niet helemaal is. "Ik heb het zwaar gehad, maar gelukkig heb ik geen last meer van de blessure", klonk hij na zijn eerste optreden in lange tijd. Of hij zondag weer op het veld staat? Eén ding is zeker: deze keer zal hij niets forceren.

De druk is zondag hoe dan ook groot. In de allesbeslissende finale van de play-offs neemt AZ het op tegen FC Twente, in Enschede. De winnaar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League, de verliezer blijft met lege handen achter. Twente komt bovendien vol vertrouwen naar de aftrap: de ploeg stuntte donderdag in eigen huis door met tien man NEC in de verlenging te verslaan. Voor Clasie en AZ is het de laatste kans om het seizoen nog glans te geven.

