Balende Remco Balk: scheids heeft Maradona-achtige handsgoal door bij Cambuur - VVV

Cambuur tegen VVV werd 3-3, een uitslag die wel past bij de thuisploeg, want die is de productiefste in de Keuken Kampioen Divisie. Ook werd er nog een opmerkelijke actie van Remco Balk met geel bestraft.

Tien minuten voor tijd leek Balk de winnende treffer voor Cambuur in het doel te werken. Maar hoe deed hij dat precies? Enkele spelers van VVV zagen het wel: Balk mepte de bal met zijn hand. De scheids had het ook in de smiezen en deelde een gele prent uit. Balk heeft er daarvan tien gespaard en krijgt als bonus een wedstrijd schorsing.

Op social media wordt de geniepige actie van Balk vergeleken met de befaamde goal van Maradona bij het WK 1986. Toen, in de wedstrijd tegen Engeland in de kwartfinale, scoorde de Argentijn met zijn hand. Die goal bleef wel staan.