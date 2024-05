Matthijs de Ligt: de Golden Boy die zo graag de Golden Man (van AnneKee Molenaar) wil zijn

Zijn lichaamsbouw, zijn voetbalkwaliteiten, zijn intelligentie én zijn uitstraling: Matthijs de Ligt had en heeft alle ingrediënten om de toekomst van het Nederlandse voetbal te zijn. Toch is hij dat nog altijd niet. Dit is Matthijs de Ligt, de verdediger die nog altijd op zijn next level wacht.

Vraag om een kind van tien zijn droomleven te omschrijven en hij schetst zich zeer waarschijnlijk het leven dat Matthijs de Ligt leidt. Profvoetballer, bij grote clubs Ajax, Juventus en Bayern München gespeeld, 'de toekomst van het Nederlands elftal' genoemd worden én een knappe vriendin. Wat dat betreft heeft De Ligt het voor elkaar.

AnneKee Molenaar

Zijn vriendin, inmiddels verloofde, is AnneKee Molenaar. Zij is de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar. Op vakantie in Griekenland vroeg De Ligt haar ten huwelijk. Een kopie van zijn vriend Frenkie de Jong hoeft De Ligt absoluut niet te worden. De Jong kreeg met zijn vriendin Mikky Kiemenie al een kind. Dat gebeurt bij De Ligt en Molenaar niet zomaar. "Ooit", zei De Ligt in een interview. "Maar het is geen doel voor nu ofzo."

Honden en samenleven

Ze hebben samen al een prachtig leven, met honden Bella en Luna. Ze leven al als een getrouwd stel. Als topsporter zijn er voor De Ligt nauwelijks uitspattingen. Molenaar is model en doet ook veel aan sport. Dus wat doen ze dan als ze een spaarzaam moment alleen met elkaar zijn? "Áls we een keer een hele dag vrij hebben samen, genieten we daar enorm van en doen we eigenlijk heel weinig", was Molenaar eerlijk in een interview met Vogue. "We maken een boswandeling met de hondjes, zitten een uurtje in onze sauna, koken voor elkaar en kijken ’s avonds op de bank een serie.” Grinnikend: “Saai hè?”

Ze hebben al veel van de wereld gezien. Molenaar reisde achter De Ligt aan de afgelopen jaren dat hij een transfer maakte. Eerst naar 'verdedigersland' Italië, waar hij indruk had gemaakt op Juventus tijdens het befaamde Champions League-seizoen 2018/2019, toen uitgerekend De Ligt in de kwartfinale in Turijn de winnende 2-1 maakte voor Ajax tegen zijn toekomstige werkgever. Hij speelde ondertussen meer duels voor Juventus dan voor Ajax.

Verdedigersland Italië

In Italië maakte hij indruk. Daar houden ze van verdedigers en vieren ze de spelers achterin als helden. Daar leerde De Ligt te juichen als hij een belangrijke bal blokkeerde, zoals dat hij een paar jaar later bij Bayern München deed in de Champions League. Maar onomstreden was hij niet. Waar hij in zijn 77 wedstrijden voor Ajax zo in uitblonk, zaten ze in Italië niet altijd op zijn kwaliteiten te wachten: opbouwen, mee willen voetballen en een leider zijn.

Kleine foutjes werden afgestraft, leiders zijn er genoeg in Italië (of er wordt genoeg geclaimd leider te zijn) en opbouwen is voor middenvelders. Het maakte De Ligt een completere verdediger, maar hij kon niet álles laten zien wat hij kon. Bij Juventus werd hij een Golden Boy, maar het is nog altijd wachten op het moment dat hij een Golden Man wordt. Want ook na zijn transfer van Juventus naar Bayern München is hij nog niet internationaal aan de top beland.

Matthijs de Ligt met zijn Golden Boy-award in 2018. ©Getty Images

Blessures

Bij Bayern paste het profiel van De Ligt beter, maar in Duitsland hielden blessures hem van een echte doorbraak. Ondanks dat Bayern meer dan 70 miljoen euro voor de Nederlander neertelde, is hij ook bij Bayern nog altijd niet onomstreden zoals Virgil van Dijk dat bijvoorbeeld wel is bij Liverpool. De Ligt is nog altijd pas 24, de toekomst ligt nog voor zijn voeten, maar zijn eerste onvrede heeft hij al geuit. Hij had bij Bayern meer verwacht te spelen en aast wellicht alweer op een volgende transfer.

Matthijs de Ligt haalt uit na omstreden ontknoping Real - Bayern: 'Schandalig en ongelofelijk' Matthijs de Ligt dacht in de slotseconde van de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Bayern München de 2-2 te maken, maar daar bleek tot zijn ongeloof geen sprake van.

Overigens maakt De Ligt de stad en taal waar hij speelt meteen eigen. Zo maakte hij al eens indruk met een interview in vloeiend Italiaans en doet hij persconferenties bij Bayern München ook al steevast in het Duits. Het toont zijn ambitie en intelligentie, ook buiten het veld. Nog steeds wordt zijn naam in verband gebracht met grote clubs als Real Madrid en Manchester United, dus over interesse heeft hij niks te klagen. Maar speelminuten maken is wat hij wil, ook omdat hij in het Nederlands elftal wél onomstreden wil zijn.

Nederlands elftal

Er is veel concurrentie, ook bij bondscoach Ronald Koeman, in de verdediging. Van Dijk is als aanvoerder zeker van zijn plek. Nathan Aké als hij fit is eigenlijk ook. Dus blijven er minstens drie voetballers over die strijden om die ene plek aan de rechterkant van de verdediging: De Ligt, Stefan de Vrij en nu ook Micky van de Ven. Het helpt dan niet mee dat De Ligt een keer gezegd heeft niet op zijn plek te zijn in een driemansverdediging. Dat is wel de flexibiliteit die de bondscoach van zijn spelers verlangt. Dus zei De Ligt gauw dat hij dat niet had moeten zeggen en richt hij zich op deze zomer. Op het EK voetbal in Duitsland wil De Ligt zich aan Bayern én potentiële andere teams laten zien. Hij wil zo graag de Golden Man zijn.

Profiel Matthijs de Ligt