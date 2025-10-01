Erik Meijer, voormalig spits van Bayer Leverkusen, PSV, Liverpool en Hamburger SV, kijkt met bijzondere interesse uit naar de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayer Leverkusen. Voor de oud-international van Oranje is het een ontmoeting die voor hem een extra lading heeft, én hij gaat met letten op oud-PSV'er Malik Tillman. "Alle extra’s hebben de club verlaten", verklaart Meijer in een gesprek met Sportnieuws.nl.

Meijer ziet zowel Leverkusen als PSV worstelen om hun vorm te vinden. Beide teams, die vorig seizoen nog bij vlagen imponeerden in respectievelijk de Bundesliga en Eredivisie, kampen nu met problemen. Meijer heeft een oorzaak voor de onrust. "Bij beiden is het hart uit de selectie gerukt. Bij PSV zijn Malik Tillman en Luuk de Jong vertrokken en bij Leverkusen Granit Xhaka en Florian Wirtz. Nu is het zaak om zo snel mogelijk weer een bepaald ritme te vinden, dat heeft tijd nodig."

'Alle extra's zijn vertrokken'

Leverkusen bevindt zich op de zesde plek in de Bundesliga en blijft achter bij de verwachtingen. PSV speelt óók heel wisselend, maar heeft slechts drie minder dan koploper Feyenoord. "De resultaten zijn nog niet zoals ze zouden willen. Maar ja, het is ook niet makkelijk omdat alle extra’s de club hebben verlaten, ook bij PSV trouwens. Er zijn wel nieuwe jongens gekomen, maar die moeten elkaar nog vinden. Dat is een proces en daar had Erik ten Hag ook mee te maken. Ik had gedacht dat hij de tijd zou krijgen, maar schijnbaar was de communicatie niet optimaal."

Bij de tegenstander speelt een oude bekende: Tillman. De spelmaker, volgens velen de beste Eredivisie-speler van vorig seizoen, heeft een wisselvallige start. Hij kwam binnen met een lichte blessure én kende turbulente omstandigheden met het snelle ontslag van Erik ten Hag. "Ik had niet echt het gevoel dat hij weg moest. We speelden niet zoals we hadden willen spelen, we wisten de eerste twee wedstrijden niet te winnen. Maar ons is verteld dat het niet alleen om de resultaten ging, maar ook om wat er buiten het veld gebeurde", verklaarde Tillman bij Rondo van Ziggo Sport.

Géén miskoop

Hoewel sommige fans al kritisch zijn en Tillman als ‘miskoop’ bestempelen, ziet Meijer dat anders. "Het is gewoon een heel goede speler die ruimte en tijd moet krijgen om te groeien. Bij PSV kwam hij binnen als een redelijke nobody, toen is hij minuten gaan maken en werd hij steeds beter", vervolgt Meijer over de Amerikaan die uiteindelijk in Eindhoven goed was voor 25 goals en 19 assists.

Meijer benadrukt dat de stap van de Eredivisie naar de Bundesliga groot is. "Leverkusen hoopt dat natuurlijk ook met hem te kunnen creëren. Afgelopen weekend heeft hij in ieder geval een keer laten zien dat hij het kan. Vanuit de Nederlandse competitie naar Duitsland, dat is een flinke stap. Het tempo gaat een stuk omhoog. Er is ook meer druk van de media. De tegenstanders zijn een stuk beter. Daar moet je ook even aan aanpassen", voegt Meijer toe.

Gouden jaren bij Leverkusen

Als tweevoudig ‘Vizemeister’ (tweede) en eenmaal als derde in de Bundesliga met Leverkusen blikt hij met trots terug op zijn tijd bij de Duitse club. "We speelden elk jaar mee voor het kampioenschap, dus dat was natuurlijk een heel fijne tijd. Ik denk dat het sportief mijn allerbeste tijd van mijn carrière was", zegt Meijer, die tussen 1996 en 1999 zestien keer wist te scoren in 84 officiële duels voor Die Werkself. De aftrap is woensdagavond om 21.00 uur in de BayArenA.

