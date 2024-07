EK'88-held geniet van Bart Verbruggen: 'Daarom is hij zó verschrikkelijk goed'

Bart Verbruggen maakt dit EK veel indruk op alles en iedereen in binnen- en buitenland. Ook EK'88-winnaar Hans van Breukelen is vol lof over de pas 21-jarige doelman van het Nederlands elftal. De oud-keeper is voornamelijk onder de indruk van zijn houding.

Van Breukelen geniet zichtbaar van de prestaties van Verbruggen. "Er zijn twee dingen die opvallen: hij is onbevangen door zijn jeugdigheid, maar heeft ook een oude ziel. Hij staat er alsof hij er al tien jaar staat. Ook hoe hij zich weet te verwoorden in interviews en richting zijn collega's. We moeten heel blij zijn, daardoor is hij zó verschrikkelijk goed", zegt de oud-PSV'er bij de NOS.

LIVE Nederland - Engeland | Oranje dankzij Xavi Simons binnen 7 minuten op voorsprong Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Vanavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar hier hou je live alle ontwikkelingen voor, tijdens én na Nederland - Engeland bij.

Geeft rust aan achterhoede

Volgens Van Breukelen zijn dit heel belangrijke eigenschappen voor een keeper. "Het geeft heel veel rust aan de verdediging van Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich fantastisch goed heeft voorbereid, ook voor een eventuele strafschoppenreeks."

Vertrouwen in goede afloop

Van Breukelen heeft er vertrouwen in dat Oranje met een goed resultaat van het veld afstapt. "Als speler heb je het gevoel: 'dit is een halve finale'. Dan is het de kunst om ook het beste in jezelf naar boven te halen. Ze moeten zorgen dat ze persoonlijk en als team hun plafond weten te halen", besloot Van Breukelen, die zelf in de finale tegen Rusland een strafschop stopte.

