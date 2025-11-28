Feyenoord verloor donderdagavond met 2-0 van het Schotse Celtic in de vijfde speelronde van de Europa League. Daardoor lijkt de knock-outfase van het toernooi heel, heel ver weg. Ondanks de nederlaag zal deze wedstrijd onvergetelijk blijven voor de familie Van Persie, omdat hoofdtrainer Robin zijn zoon Shaquille liet debuteren. Dat is ook in het buitenland onderwerp van gesprek.

In de 82e minuut maakte de 19-jarige Shaqueel van Persie, zoon van de huidige Feyenoord-hoofdtrainer Robin van Persie, zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd ingebracht bij een 1-2 achterstand, maar wist het tij niet te keren. In De Kuip zou het uiteindelijk 1-3 worden. Desondanks spreekt bijvoorbeeld het Hongaarse Sportal van 'een bijzonder moment.'

'Mooie kerst'

Ook in Schotland keken ze met aandacht naar het familiemoment. The Daily Record was razend benieuwd naar het debuut. "Het is niet Robin, maar zijn zoon Shaqueel van Persie die zijn debuut gaat maken. Het wordt een mooie kerst in huize Van Persie als de 19-jarige een comeback kan realiseren." Dat gebeurde dus niet.

Ook The Scottish Sun zag dat Van Persie in de laatste minuten zijn zoon nodig had. "Maar voordat hij ook maar enige impact kan maken, besliste Celtic het duel met een derde goal in de 82ste minuut."

En RvP zelf? Die sprak op de persconferentie simpelweg van een 'prachtig moment' voor zijn zoon. "Een mooi, trots moment. Het is ook een prachtig moment voor Shaqueel." In Rotterdam zullen ze toch voornamelijk een zure nasmaak aan het duel hebben overgehouden.

Feyenoord leed immers zijn vierde nederlaag op rij en het was de vijfde verliespartij in de laatste zes potjes. Nadat er ruim een maand geleden werd verloren van PSV (2-3), werd FC Volendam nog verslagen (3-1). Daarnan volgden nederlagen tegen VfB Stuttgart (2-0), Go Ahead Eagles (2-1), NEC (2-4) en dus Celtic (1-3). De druk op Van Persie zal dus meer en meer toenemen, zeker nu het avontuur in de Europa League vroegtijdig lijkt te stranden.

