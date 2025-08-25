Bij Real Madrid ging het zondag niet alleen over de zege op Real Oviedo (0-3). Voorzitter Florentino Pérez zorgde al uren voor de aftrap voor opschudding, nadat hij vanuit zijn auto werd gefilmd terwijl hij zijn middelvinger opstak. Het opmerkelijke moment ging razendsnel rond op sociale media.

De 78-jarige Pérez reed langs een groep mensen en leek eerst nog een vriendelijk gebaar te maken door zijn duim omhoog te steken. Tot verbazing van omstanders volgde daarna plots een middelvinger. Volgens berichten in de Spaanse pers was het gebaar gericht aan de supporters van tegenstander Oviedo.

Ondanks de ophef liet de president zich later die avond gewoon zien in het stadion. Pérez nam plaats op de tribune en keek hoe zijn club zonder problemen afrekende met de promovendus. Van enige verklaring over het opmerkelijke incident was geen sprake.

Florentino Perez qui salue les fans à Oviedo 😭 pic.twitter.com/NoUDZEVAX7 — Edition Merengue (@EditionMerengue) August 24, 2025

Mbappé leidt Real Madrid naar de zege

Op het veld draaide het vooral om Kylian Mbappé. De Franse superster was opnieuw doorslaggevend met twee doelpunten: één voor rust na een pass van Arda Güler en één in de slotfase op aangeven van Vinícius Júnior. Diezelfde Vinícius bepaalde diep in blessuretijd ook nog de eindstand op 0-3.

De openingsgoal van Mbappé leverde nog wel discussie op. Voorafgaand aan zijn treffer leek Aurélien Tchouaméni een overtreding te maken op Leander Dendoncker. De scheidsrechter en de VAR lieten echter doorspelen, wat tot woedende reacties leidde bij de thuisfans in het uitverkochte stadion van Oviedo.

Perfecte start voor Real Madrid

Voor Dean Huijsen werd het een waardevolle avond. De in Amsterdam geboren verdediger stond negentig minuten op het veld en maakte een solide indruk in de defensie van Real Madrid. Daarmee liet de 19-jarige Spanjaard opnieuw zien dat hij onder Xabi Alonso serieuze speeltijd kan verwachten bij De Koninklijke.

Sportief gezien kende Real Madrid een uitstekende avond. Na de eerdere 1-0 zege op Osasuna staat de ploeg op zes punten uit twee duels. Voor Pérez viel er sportief dus weinig te klagen, al ging de meeste aandacht na afloop uit naar zijn bizarre middelvinger.

