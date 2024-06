Deze Nederlandse sportarts moet Real Madrid aan vijftiende Champions League helpen

De Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid heeft een Nederlands tintje. Niet alleen vanwege Dortmund-spelers Ian Maatsen en Donyell Malen, maar ook vanwege een bijzonder Nederlands staflid bij Real Madrid. Bij de Spaanse topclub werkt namelijk de Nederlandse Suzanne Huurman en zij heeft een enorm belangrijke taak.

De 34-jarige sportarts werkt al vijf jaar bij Real Madrid. Ze wordt betrokken bij veel belangrijke beslissingen binnen de club, die een medische staf heeft van maar liefst 150 mensen. "We hebben hier alles wat we willen", vertelt ze in gesprek met de NOS. Alles? "Behalve operatiekamers. De MRI staat naast het veld."

Huurman legt uit dat de belangen tussen de medische staf en de trainers geregeld botsen. Zij geeft bij Real Madrid advies als bijvoorbeeld een speler een blessure heeft, maar de keuze is uiteindelijk aan de trainer Carlo Ancelotti om bijvoorbeeld Luka Modric op te stellen. "Jij zegt: dit is er aan de hand, de prognose is zoveel weken. Maar wellicht is er eerder al die Champions League-wedstrijden. Dan is er ook een verhoogd risico. Het is dan aan de trainer en speler of ze dat risico willen nemen."

Laatste finale

Real Madrid speelt zaterdagavond de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund. Het wordt de laatste finale van Huurman bij de club uit Madrid. Huurman, die eerder voor onder meer Go Ahead Eagles en PSV werkte en een expert is op het gebied van overbelasting en de belastbaarheid van spelers, vertrekt na dit seizoen naar de FIFA.

De wedstrijd in het iconische Wembley begint om 21.00 uur en staat ook in het teken van een ander groot afscheid: Toni Kroos speelt zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid en wil uiteraard weer de Champions League winnen. Bij Dortmund lijkt Ian Maatsen te starten vanaf de aftrap, Donyell Malen begint waarschijnlijk op de bank.