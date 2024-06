Honderden Real Madrid-fans kunnen door oplichting niet naar Champions League-finale komen

De Champions League-finale is een mega groot sportevenement waar elke voetbalfan wel bij wil zijn. Zo ook een heel aantal fans van Real Madrid, maar helaas eindigde die droom in een fiasco.

Via de Madrileense supportersclub Capote y Montera had een heel aantal supporters een vlucht geboekt naar Londen om hun club te zien schitteren op Wembley. Zaterdagochtend kregen 270 Madrileense supporters volgens AS te horen dat hun vlucht geannuleerd was vanwege problemen met het vliegtuig. Later bleek dat ze waren opgelicht.

LIVE Champions League-finale | Real Madrid maakt opstelling bekend, waarschijnlijk één Nederlander in basis Borussia Dortmund Nog even geduld en dan begint de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Wordt het de tweede voor de Duitsers of alweer de vijftiende (!) voor de Madrileense grootmacht. Volg alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd hier via ons liveblog!

Real Madrid kreeg dit nieuws ook te horen, en de club heeft geprobeerd om de fans alsnog op een vliegtuig te krijgen. Naar verluidt hebben 16 supporters alsnog een vlucht kunnen pakken naar Londen.

Real Madrid heeft de teleurgestelde fans aangeboden om de wedstrijd in Santiago Bernabeu te kijken, ondanks dat de club er zelf niks mee te maken had.

Real Madrid fans in Londen

In de Engelse hoofdstad wemelt het inmiddels van de Spaanse supporters die maar al te graag hun club de Champions League zien winnen voor de vijftiende keer in de geschiedenis.

Nederlanders in de Champions League-finale

Zaterdagavond kunnen er twee Nederlanders in actie komen in de finale. Ian Maatsen staat waarschijnlijk in de basis bij Borussia Dortmund, dus de man in vorm zal de Nederlandse bijdrage in de Champions League moeten vertegenwoordigen. De linksback kreeg onlangs te horen dat hij niet geselecteerd is voor het Nederlands Elftal voor het EK. Hopelijk zal dit geen invloed hebben op zijn spel. Donyell Malen is de andere Nederlander die in actie kan komen, maar hij zal eerst vanaf de bank moeten toekijken.

Borussia Dortmund treft speciale maatregelen in aanloop naar Champions League-finale Zaterdagavond staan Borussia Dortmund en Real Madrid tegenover elkaar in de finale van de Champions League. De wedstrijd vindt plaats op Wembley in de Engelse hoofdstad Londen, en het Duitse team doet er alles aan om in stilte zich voor te bereiden op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen.

Los van de spelers, zal er ook een Nederlandse sportarts vanavond aan het werk zijn tijdens de Champions League-finale. Suzanne Huurman is de spelersarts van de Spaanse grootmacht en zij heeft een belangrijke taken te verrichten. Zij geeft namelijk bij Real Madrid advies als bijvoorbeeld een speler een blessure heeft.