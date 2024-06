Bizar begin van Champions League-finale: fans stormen het veld op, stewards grijpen minutenlang niet in

De Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid op Wembley was koud begonnen, of er verscheen al een ongenode gast op het veld. En nog een. En nog een. De wedstrijd lag daardoor een paar minuten stil.

De regie schakelde gelijk over naar neutrale beelden, van fans op de tribunes en spelers die met verbazing keken naar het tafereel. Beveiligers grepen eerst nauwelijks in en kwamen pas na een tijdje het veld op om de veldbestormers af te voeren. Ondertussen had Dortmund-speler Marcel Sabitzer er eentje neergemaaid. Persfotografen bleven wel kiekjes nemen, vandaar dat we hierboven beeld kunnen tonen van een van de gasten die het gras betraden.

Mellstroy

De man op de foto hierboven heeft op de achterkant van zijn shirt de naam Mellstroy staan. Dat is de naam van een Wit-Russische vlogger. Ditmaal dus geen politieke boodschap, wat bij veldbestormers regelmatig wel het geval is.

Wembley

In 2021 was Wembley het strijdtoneel van de finale van het EK voetbal 2021, uitgesteld vanwege corona. Toen waren er circa 2000 Engelse fans zonder ticket naar binnen gekomen. Dat deden ze door beveiligers opzij te duwen. Doordat ze zo talrijk waren, was er voor de beveiligers weinig aan te doen.

De Engelse voetbalbond heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen in aanloop naar de finale. "We hebben onze lessen geleerd" zei directeur toernooien Chris Bryant van de Engelse voetbalbond vlak voor de eindstrijd. De Engelse voetbalbond heeft ruim 6 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe hekken en toegangspoorten en zet rond de finale 2500 stewards in.