De Oranje Leeuwinnen zijn flitsend begonnen aan het EK en hebben daarmee afgerekend met de flinke kritieken op de ploeg van Andries Jonker. Tegen Wales werd een uitstekende zege geboekt, waarmee ze de druk hebben gelegd bij Engeland en Frankrijk. Met name één vrouw zal deze avond nooit meer vergeten.

De Oranje Leeuwinnen begonnen nog wat wijfelend aan het openingsduel van hun EK, maar boekten uiteindelijk een overduidelijke overwinning. De cijfers liegen er niet om: in Luzern eindigde het in 3-0. Een uitslag die weinig mensen op voorhand hadden verwacht, maar dit resultaat geeft hoop voor de ploeg van Jonker voor de krakers met Engeland en Frankrijk.

Absolute uitblinker

De absolute uitblinker van de avond was Daniëlle van de Donk. De middenveldster stapte vlak voor het EK in het huwelijksbootje met Ellie Carpenter en nam dat positieve gevoel duidelijk mee naar Zwitserland. Tegen Wales zette ze de toon en leverde ze assists bij zowel de eerste als de tweede treffer. Bovendien zorgde ze ervoor dat Wales constant onder druk stond en nauwelijks tot rust kwam. Met zo'n grote impact ben je zonder twijfel de uitblinker van de wedstrijd.

Vivianne Miedema

Met Miedema's goal drukte ze onbetwist haar stempel. Ze brak de ban voor de Leeuwinnen én zorgde tevens voor een mijlpaal in gouden letters. Het was voor Miedema namelijk niet zomaar een doelpunt, maar haar honderdste interlandgoal. Dat de goal bijzonder was, bleek wel uit haar reactie. Bij het vieren van haar goal waren er zelfs een paar tranen zichtbaar. Ze verdient echter geen cijfer voor een échte uitblinker, want ze maakte buiten haar goal weinig indruk.

Kritiek voor Veerle Buurman

Er is ook milde kritiek, op Veerle Buurman en Esmee Brugts. De laatstgenoemde tekende weliswaar aan voor het slotakkoord, maar was buiten dat moment behoorlijk onzichtbaar. Buurman oogde vooral in de eerste helft wat gespannen. Ze leed meerdere keren onnodig balverlies en stond niet altijd even goed gepositioneerd. In haar voordeel spreekt dat ze tijdens haar debuut op een eindtoernooi geen tegengoal hoefde te incasseren en zich na rust goed wist te herstellen.

Oranje Leeuwinnen op rapport

Daphne van Domselaar - 7

Kerstin Casperij - 6,5 (Lynn Wilms - 6)

Veerle Buurman - 6

Dominique Janssen - 7

Esmee Brugts - 6

Jackie Groenen - 7

Wieke Kaptein - 6,5

Daniëlle van de Donk - 8,5 (Chasity Grant - 6,5)

Victoria Pelova - 8,5

Vivianne Miedema - 7,5 (Lineth Beerensteyn - 7)

Jill Roord - 7,5



Andries Jonker - 7,5